“Pachanga” en Cancún termina en machetazos y golpes, hay 2 heridos

Dos hombres, quienes se encontraban bebiendo cervezas, resultaron heridos, luego de que comenzaron una discusión que casi termina en tragedia, pues ambos sacaron sus machetes y comenzaron a agredirse; los vecinos lograron separarlos a tiempo, antes de que uno muriera, pues se estaban dando con todo.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la colonia irregular “Santa Cecilia”, dos hombres se estaban agarrando a machetazos, donde ambos ya presentaban heridas por arma blanca.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia acudieron al sitio; al llegar, confirmaron el hecho, por lo que trasladaron a los dos hombres al Hospital General de Cancún, “Jesús Kumate”, debido a las heridas que ambos se dieron, uno se habla que ingresó como grave, mientras que el otro sólo heridas menores.

Extraoficialmente y según testimonios de los vecinos de esa zona en Cancún, los dos sujetos estaban tranquilos, “chupando”, como vulgarmente se le dice, de pronto cuando ya no tenían más cervezas, uno de ellos dijo al otro que sacara dinero para más, este le contestó que no, porque no tenía, en ese comenzaron los reclamos y las quejas.

Entre palabra, uno de ellos amenazó al otro con “machetiarlo”, pasaron los minutos y ambos sacaron sus machetes y comenzó la batalla campal, afortunadamente, tras la intervención de los vecinos ninguno murió, ya que las versiones de los testigos, afirman que se daban con ganas, como si estuvieran abriendo un coco.

Hasta el momento se desconoce la identidad de estos sujetos, lo único que se sabe es que siguen hospitalizados, además si alguno de los heridos presenta cargo, la autoridad tendrá que abrir una carpeta de investigación, pero hasta el momento no hay denuncia.