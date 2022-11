PRI expulsará a 'Chepe' Contreras del partido

El Presidente municipal de Bacalar, José Antonio “Chepe” Contreras Méndez será puesto a disposición de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, tras haber participado en el evento de la Ciudad de México (CdMx), en el que se conmemoraron los cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló el líder del tricolor, Pedro Flota Alcocer.

El dirigente del tricolor, dijo que en cuanto se percataron que el priísta estaba en la movilización en la capital del país, se rindió un informe a la dirigencia nacional sobre su presencia en el evento, por lo que de inmediato se dieron instrucciones de ponerlo a disposición de la Comisión Nacional de Justicia, con los datos de las infracciones cometidas.

Contreras Méndez desde hace varias semanas había dado muestras ya de salir del PRI; se reunió con el dirigente provisional del Partido Verde, Guillermo Brahms González y, tras el encuentro se confirmó que estaba en busca de aliarse a este instituto político, en medio de los conflictos que había generado la salida de la Síndico, Juan Vanessa Piña Gutiérrez.

“Pero no es el único conflicto que ha generado en Bacalar el edil, Contreras Méndez; han sido varios y esto ha generado incluso la inconformidad de los habitantes del municipio que no ven con buenos ojos la labor que ha realizado este personaje, “que finalmente quien pierde más políticamente es él, no el partido”, sostuvo.