PRI-Verde, a punto del rompimiento por designación de Pablo Bustamante

El viejo sistema que durante años controló al PRI y al PAN en Quintana Roo, representado en la figura de Carlos Cardín, no aprende y no quiere cambiar. Hoy, jugando a dos bandas, hacen sus últimos intentos, por un lado con su “caballo de Troya” en el PAN, Patricia Sánchez Carrillo, para impulsar al hijo político de Roberto Borge: José Luis ‘Chanito’ Toledo, incrustado a fuerza de billetes en la coalición (PAN-PRD) por la misma diputada felixista.

De fracaso en fracaso

Por el otro lado, la malograda candidatura de Mario Machuca, quien preferiría mejor bajarse de la contienda antes de caer en el desprestigio y cargar con una derrota política a cuestas en la elección de este 1 de julio en Benito Juárez, candidatura que también se le atribuye al grupo borgista-felixista.

No conforme con los fracasos en ambas candidaturas -‘Chanito’ por falsear información y Machuca, por no renunciar a tiempo a su posición como diputado federal- ahora amenazan con romper la alianza con el Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, por el hecho de haber postulado a Pablo Bustamante, quien si bien no tiene gran carrera política, al menos es joven y fresco y no carga con la negativa imagen del viejo PRI, y al menos podría dar una decorosa pelea; así que de darse el rompimiento, sin duda el gran perdedor sería el propio PRI, quien incluso, en esta elección corre el riesgo de ser la tercera fuerza política en la entidad.

Al parecer no les ha “caído el veinte” que fueron votados en contra y “botados” del Palacio de Chetumal por una ciudadanía hastiada, que decidida salió a la calle a elegir mayoritariamente el cambio con Carlos Joaquín.

¿A caso los gurús de la vieja guardia que luchan por mantenerse vivos, no saben que el PRI tiene el rechazo más alto que un partido pueda tener? “61.6 % de la población repudió al PRI como partido gobernante en Quintana Roo”, el más alto en la historia electoral.

Lo que no están midiendo es que de concretarse su intención de hacerse a un lado de la coalición que tienen aprobada ante el Instituto Electoral del Quintana Roo, el verde no pierde nada, por el contrario le quitarían el lastre de los “borgistas-felixistas” al PVEM, que a pesar de todo se ha mantenido leal al tricolor.

Así que la pregunta obligada es de darse el rompimiento ¿le harían daño al Verde o le harían un gran favor? Lo segundo, sería la respuesta a la interrogante, y con ello seguramente Pablo Bustamante podría ser un candidato competitivo que guste a la ciudadanía.

Carlos Cardín, promueve ruputura priista-verde ecologista.

Patricia Sánchez Carrillo, a punta de billetazos intenta imponer a ‘Chanito’ Toledo como candidato.