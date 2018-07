PRD, renovarse o morir

“Los resultados del pasado primero de julio, nos obligan a replantear el futuro del partido, cuyos valores izquierdistas van más allá de un nombre o un emblema, estamos frente a la gran oportunidad de resurgir”, refirió el presidente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio.



Como se sabe está la propuesta hasta de cambiarle el nombre a dicho partido por lo que añadió: lo que importa es el proyecto y las acciones que como partido, el PRD ha defendido en favor de los ciudadanos, especialmente de los grupos marginados, así como de las causas progresistas que se han traducido cada vez más en el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres por igual.



Cambios hasta de nombre



De la misma forma coincidió con el líder nacional del PRD, Manuel Granados quien declaró que sí el resultado del análisis de los resultados electorales se concluye que lo mejor para el partido es modificar su nombre y sus siglas, eso se hará siempre y cuando sea lo más conveniente.



La crisis que actualmente atraviesa el partido a nivel nacional será una excelente oportunidad para reconstruir desde lo más profundo al sol azteca, empezando por sus integrantes, pues deberán quedarse sólo aquellos que estén totalmente comprometidos con las causas sociales y colectivas, por encima de los intereses personales o de grupo, recalcó.



Dijo que hubo grandes victorias no sólo en el estado, si no a nivel nacional, en donde el PRD con candidatos propios ganó alcaldías, diputaciones federales y Senadurías, insistió que los ciudadanos hablaron en las urnas y el hecho de no resultar favorecidos como esperaban, los obliga a hacer un análisis profundo de lo que se hizo o dejó de hacer el partido.



Aguilar Osorio, informó que la reflexión y análisis electoral se hará en todo el país, con el propósito de identificar los errores que se cometieron y por supuesto hacer los cambios que sean necesarios para recuperar la confianza de los ciudadanos.