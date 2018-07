PRD, reinventarse o perder registro

Al término de los comicios del 1 de julio, el Partido del Sol Azteca en la entidad y a nivel nacional quedó totalmente desmantelado, después de que muchos de sus dirigentes y militantes históricos emigraron a Morena, incluso los últimos días previos a los comicios se dieron diversas renuncias como la de una de sus fundadoras, Ifigenia Martínez.

Con una votación a nivel nacional de 1 millón 300 mil votos, y a nivel estatal de 140 mil sufragios en coalición, que es la tercera parte de lo que obtuvo Morena, está en los límites de la supervivencia. Lo anterior aunado a -como lo denunció el ex dirigente estatal Julio César Lara, en el sentido de que los intereses personales son los que más dañaron al Sol Azteca porque quedaron por encima de los colectivos

Al mismo tiempo descartó contender una vez más por la dirigencia, en caso de que no haya una reconfiguración, recalcó.

“Los acuerdos matan estatutos, de acuerdo a como se ha venido manejando al PRD en los últimos diez años”, citó.

Expuso que si no hay interés y voluntad política de parte de los dirigentes de los grupos que controlan al PRD, vaticinó que el partido no tendrá arreglo y desaparecerá su registro nacional.

E incluso después de los comicios hubo hechos como el de la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRD en Solidaridad, Alejandra Cárdenas Nájera, quien se deslindó de la coalición “Quintana Roo al frente” conformada por el PAN y Movimiento Ciudadano y reconoció el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena, PT y PES.

Quien estuviera registrada en la fórmula de la Coalición “Quinta Roo al Frente” como regidora suplente en la planilla de Cristina Torres, reconoció la victoria de Laura Beristain y dijo que luchará por la defensa de la voluntad del pueblo que salió a votar el domingo primero de Julio.

Este deslinde creó polémica dentro del PRD. En tanto, Carlos Montalbán Colón, representante del Sol Azteca ante el Consejo Municipal de Solidaridad, acusó a Alejandra Cárdenas de haber cedido a presiones. “Son personas que lucraron con el PRD, nunca han ganado en campaña, todo los cargos que han tenido son plurinominales.

En tanto, ante los resultados de los pasados comicios del 1 de julio la dirigencia se comprometió a realizar una evaluación con miras al próximo proceso electoral de 2019 donde se renovará el Congreso local.

Como se sabe está la propuesta hasta de cambiarle el nombre a dicho partido por lo que añadió: lo que importa es el proyecto y las acciones que cómo partido, el PRD ha defendido en favor de los ciudadanos, especialmente de los grupos marginados, así como de las causas progresistas que se han traducido cada vez más en el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres por igual.

El presidente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio coincidió con el líder nacional del PRD, Manuel Granados quien declaró que si el resultado del análisis de los resultados electorales se concluye que lo mejor para el partido es modificar su nombre y sus siglas, eso se hará siempre y cuando sea lo más conveniente.

La crisis que actualmente atraviesa el parido a nivel nacional será una excelente oportunidad para reconstruir desde lo más profundo al sol azteca, empezando por sus integrantes, pues deberán quedarse sólo aquellos que estén totalmente comprometidos con las causas sociales y colectivas, por encima de los intereses personales o de grupo, recalcó.

La debacle del PRD

El Partido de la Revolución Democrática pasó a ser la cuarta fuerza política en México con apenas siete senadores y 11 diputados federales. Además, a nivel nacional en la elección presidencial sólo logró 1 millón 300 mil votos, el 2.87%, lo que se equipara con el número de sufragios anulados, que se acerca al 2.73%.

El PRD mantuvo su registro a nivel nacional porque sus candidatos a las cámaras de senadores y diputados representan un 5%, lo necesario para conservar el registro. Luego de 21 años, el PRD perdió Ciudad de México y sólo conserva tres delegaciones: Coyoacán, Venustiano Carranza y Milpa Alta. A pesar de haber presumido la asistencia de 150 mil personas a su cierre de campaña, en CDMX obtuvo 237 mil votos y perdió las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Dentro de la República Mexicana también perdieron las gubernaturas que disputaban aliados con el Frente: Morelos y Tabasco, conservan Michoacán, porque no hubo elecciones a gobernador, pero Silvano Aureoles decidió mostrar su apoyo hacia José Antonio Meade, candidato del PRI.

Juan Zepeda, quien llegará al Senado por el PRD, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, no descartó la posibilidad de desaparecer el partido si es que ya no funciona y fundar uno nuevo con los sectores progresistas del país.

También reconoció que la alianza con el PAN no fue una mala idea, pues de no haberse realizado, el PRD hoy ya no tendría registro con la cantidad de votos obtenidos.

A su vez, el diputado panista Agustín Basave y ex presidente coincidió con Ricardo Anaya cuando afirmó que van a ser una oposición firme frente al eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador en aquellas cuestiones en las que choquen sus agendas, y también prometió su colaboración en las causas comunes que comparten en favor de México.