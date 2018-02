PRD no logra definir candidato para Benito Juárez

El diputado federal José Luis “Chanito” Toledo Medina, todavía sigue en la pelea por alcanzar la nominación a la presidencia municipal por el Sol Azteca, lo mismo que el diputado local, Emiliano Ramos, quien señaló que no anda buscando chamba al aclarar que no desea la candidatura a la diputación 03 federal. Como se sabe, el ex priista, lo señalan por su cercanía con el ex gobernador Roberto Borge, sin embargo el legislador dijo a los cuatro vientos que tiene “las manos limpias.

Pero ese ha sido el mayor escollo entre algunas de las corrientes del PRD, para ratificarlo, según trascendió. No obstante el candidato a senador y ex alcalde Julián Ricalde, apuntó que es un tema de “votos”, por lo que se tendrá que evaluar si el Sol Azteca y sus aliados (PAN-Movimiento Ciudadano), quieren obtener para su causa la Presidencia Municipal o solo participar. da, quien también goza de aceptación ciudadana.

Cuestión de días

En este contexto, se precisó que será hasta el próximo jueves cuando probablemente el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRD, defina todas las candidaturas para Quintana Roo que contendrán en el proceso electoral 2017-2018, aclaró el presidente estatal del sol azteca, Jorge Aguilar Osorio, quien subrayó que no tiene duda que serán los mejores candidatos. Expuso que en la sesión del CEN efectuada el lunes en la CDMX, no se hizo ninguna definición en cuanto a las candidaturas a las presidencias municipales que le corresponde encabezar al PRD dentro de la coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano denominada “Por Quintana Roo al Frente” sino que faltan las definiciones para todos y no sólo para Benito Juárez.

La disputa Emiliano Ramos para nada acepta que sea el ex priista que vaya por la candidatura.