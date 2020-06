POLICÍAS DENUNCIADOS por tortura y robo en Chetumal

Ante el Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se promovieron sendos denuncias contra 14 elementos de la Policía Quintana Roo.

Por supuestamente excederse en sus funciones en la detención, tortura, lesiones, robo de objetos y dinero de cinco personas, 14 elementos de la Policía Quintana Roo fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP) y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQOO).

Se anticipó que los afectados, además, procederán ante la Dirección de Asuntos Internos (DAI) de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) por los abusos de los cuales fueron objeto.

Como informamos, el domingo pasado David, José Ernesto, Moisés, Jonathan y William, fueron detenidos en el Boulevard Bahía, luego de una persecución, a bordo de una camioneta tipo Ecosport roja con matricula URZ-743-D. En el operativo hubo disparos y una patrulla resultó chocada.

Quedaron a disposición del juez calificador por faltas administrativas. Asimismo, la Dirección Jurídica de la SESP anuncio que serían denunciados por Daños a los Bienes del Estado, en este caso por el choque a la patrulla.

Abusos de Policía Quintana Roo

Los detenidos interpusieron denuncia penal ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de autoridad, tortura y robo por parte de los 14 agentes que les detuvieron.

En la querella, identificada como FGE/QROO/OPB/06/2810/2020, se establece que los cinco jóvenes consumían bebidas alcohólicas y circulaban a exceso de velocidad en el Boulevard Bahía.

Presuntamente fueron golpeados en varias partes del cuerpo.

Fueron interceptados por un grupo de motopatrulleros y por temor trataron de huir. La persecución inició por el Centro Internacional de Negocios y Convenciones (CINC) y concluyó frente al Balneario "Las Dos Mulas".

"William" denunció que uno de los elementos, identificado como C. C. G. C. disparó contra el frente de la Ecosport. También que un comandante de clave "Tiburón" ordenó “les dieran un escarmiento”.

Por ello, antes de ser remitidos a la Cárcel Municipal de Othón P. Blanco les llevaron a las instalaciones de Policía Quintana Roo donde, tras certificarles por el médico en turno, supuestamente fueron encerrados en un cuarto donde les cubrieron el rostro con las camisas y bajaron los pantalones.

Posteriormente los "tablearon", golpearon, tiraron al piso y patearon en diversas partes del cuerpo.

Presentaron la denuncia ante el Ministerio Público y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

"Nos desnudaron, luego nos golpearon y también nos rociaron gas pimienta entre las nalgas... Querían les diéramos droga ¿Cual si no somos delincuentes? Nos maltrataron", acusó.

A causa de los golpes, uno resultó con herida en la cabeza, otro con fracturas en las manos, un tercero con lesiones en las vías urinarias y recto, a causa de gas lacrimógeno.

Te puede interesar: SE “DISPARA” ROBO a escuelas durante contingencia por COVID-19 en Quintana Roo

Ninguno de los cinco ha podido trabajar desde su liberación.

Exigen se proceda en contra de los agentes que se excedieron en sus funciones porque, además de la tortura y lesiones, les robaron su dinero y celulares.

Presentaron lesiones en diversas partes del cuerpo, que supuestamente fueron ocasionadas por elementos de la Policía Quintana Roo.

También les responsabilizaron de cualquier represalia y daños a su integridad, familia y propiedades.

Y es que no han sido notificados de la denuncia anticipada por la SESP por los daños a la patrulla.

Más de Quintana Roo