PELIGROSA “BROMA”, hieren de gravedad a estudiante de Chetumal

Un estudiante de la escuela secundaria David Alfaro Siqueiros, en Chetumal, fue lesionado de gravedad en los testículos por tres compañeros de clase en un incidente reportado “durante un juego” por maestros del plantel.

La Secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vázquez Jiménez, reconoció el suceso, mismo que se suscitó en los primeros días de este mes de febrero.

Afirmó que, ante la gravedad de la lesión, el estudiante de secundaria requirió atención médica de urgencia, mientras que sus compañeros, como medida disciplinaria, se encuentran suspendidos.

En este sentido, aclaró que, de acuerdo a los protocolos, los estudiantes no pueden ser expulsados del plantel, aunque sí se les aplica una medida disciplinaria, en este caso la suspensión temporal.

“Nosotros estamos realizando las acciones que señala el protocolo, no podemos expulsar a los estudiantes, pero hay otras medidas de disciplina que podemos aplicar”, dijo.

La titular de la SEQ reiteró que el incidente se suscitó durante los primeros días de febrero y durante un juego entre el menor afectado y tres de sus compañeros.

“Fue durante un juego, no midieron las consecuencias de sus acciones. No estamos pensado que (los estudiantes responsables de la lesión) tengan otro tipo de problemas simplemente que no midieron sus acciones.

Señaló que, cuando ocurrieron los hechos, se notificó de manera inmediata a los padres de familia de las estudiantes involucradas en el accidente.

De manera adicional, de acuerdo con Ana Isabel Vázquez, se les brindó apoyo integral para la atención del alumno herido.

Finalmente, resaltó la necesidad de trabajar, tanto con padres de familia como con maestros y estudiantes, sobre la necesidad de reducir la violencia en el interior de los centros escolares.

