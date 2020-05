Oxxos anuncian donación para familias de Playa del Carmen.

Ante la necesidad de las familias de Playa del Carmen que no tienen una fuente de ingresos debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, se siguen sumando empresas como los oxxos para realizar una donación consistente en apoyos alimentarios gratuitos.

En ese sentido la cadena comercial Oxxo entregó simbólicamente 250 despensas a la autoridad local para que esta haga el reparto entre las familias de Playa del Carmen afectadas por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus o Covid-19.

El representante de los oxxos, informó que el monto obtenido del llamado “Redondeo”, en todas las tiendas del estado, durante los meses de mayo y junio, por medio de Cáritas Quintana Roo, serán entregados en recursos en especie (alimentos) al municipio de Solidaridad.

Donación para familias de Playa del Carmen.

Juan de Vere Rangel, gerente de Plaza Cancún de la cadena de tiendas de conveniencia, reconoció que en momentos como los que ahora nos toca vivir es de reconocer el compromiso del sector empresarial con su comunidad, sumándose a las acciones emprendidas entre los tres niveles de gobierno en Playa del Carmen.

Cabe mencionar que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Quintana Roo en conjunto con otras instituciones han entregado 75 mil apoyos alimentarios (despensas) a cientos de familias de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, con el fin de que cuenten con lo más indispensable para sobrellevar este período.

Desconfían de la autoridad local en Playa del Carmen

Sin embargo ante la ola de escándalos que exhiben a la autoridad local, Laura Beristain parecen no tener fin luego que un video publicado en la red social Facebook muestra a un padre de familia que no ha logrado obtener una sola despensa en la colonia irregular In House, incluso menciona que nadie contesta los supuestos teléfonos de ayuda de Beristain.

Al respecto, el gobierno de la polémica alcaldesa Laura Beristain difundió que con sus brigadas, las despensas llegan a las puertas de los domicilios para garantizar que la gente se quede en casa y evitar la propagación del Covid-19, sin embargo en la colonia irregular In House, no todos han sido el apoyo alimentario, hecho que fue denunciado en las redes sociales.

