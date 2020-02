¡Otra vez! Un extranjero intenta correr de la playa a unos jóvenes mexicanos en Tulum (Video)

El tema de los espacios en las playas de Quintana Roo sigue dando mucho de qué hablar debido a los diferentes escándalos evidenciados en redes sociales donde algunas personas se quieren sentir duelos de los arenales. En esta ocasión fue un grupo de jóvenes mexicanos quienes vivieron un desagradable momento cuando al estar disfrutando en la costa de Sian Ka’an, en Tulum, un hombre extranjero les pidió moverse a otro punto del lugar argumentando que donde se encontraban estaba frente a su casa, lo cual fue captado en video.

En este video de tres minutos con 18 segundos se puede ver desde el inició al foráneo hablando en inglés, cuestionando a los adolescentes el motivo por el cual habían decidió instalarse justo en frente de su inmueble cuando existía mucho espacio libre en toda la costa, pidiéndoles de nueva cuenta retirarse del sitio.

Extranjero pide a jóvenes mexicanos irse de la playa

Al ver la actitud del hombre, uno de los jóvenes le indicó que no estaban realizando ninguna actividad ilícita, únicamente deseaban disfrutar de la playa, motivo por el cual no entendían la razón de mostrar una actitud de molestia, pero a pesar de sus argumentos, no obtuvieron otra respuesta del extranjero, quien les seguía exigiendo una explicación de su elección.

“Estamos peleando en conjunto, los dueños de las casas, para empezar a ponerle un alto a esto y cerrar todos los accesos públicos”, refirió el molesto hombre extranjero.

De acuerdo a la versión de los jóvenes mexicanos involucrados en este hecho, la molestia del supuesto duelo de la casa, se debía a que su pareja tenía la intención de caminar en la playa con uno de sus perros, el cual al no tener mucho contacto con la gente podría mostrar un comportamiento violento en caso de ver a cualquier desconocido.

Durante las últimas semanas han salido a la luz a través de grupos de Facebook varios videos donde extranjeros se muestran molestos cuando observan a personas instalándose en áreas de playa ubicadas frente a sus casas, argumentando el arenal en ese punto les pertenece.

