Otra denuncia a Laura Fernández por endeudar a Puerto Morelos

La alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz confrontó de nueva cuenta a la candidata a la gubernatura del Estado de la alianza Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, a quien acusó de haber dejado deudas millonarias que sólo podrían pagarse en dos décadas.

La edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), junto con integrantes del Cabildo que preside, aseguró que los pocos ingresos que recibe el municipio Puerto Morelos se encuentran comprometidos por diversos esquemas de crédito, contratados por su antecesora Fernández Piña.

Pese a ello, se aclaró que las empresas no recibieron pago alguno por los supuestos servicios prestados al Ayuntamiento. ante lo que el jurídico de la Comuna indicó que dichas empresas, “promovieron un total de siete amparos, debido a que no cobraron sus facturas. Es decir que al no haber obra no se les pagó nada".