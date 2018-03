Oso hormiguero, el otro vecino de Playa del Carmen

Yossy Zamora/Diario La Verdad Playa del Carmen.- La tamandua mexicana una especie de oso hormiguero arborícola se encuentra distribuido por el estado de Quintana Roo, hasta centro América y una pequeña parte de Sudamérica. Encontrarse con un ejemplar de este oso hormiguero indica que las condiciones de la selva donde está tiene un bajo nivel de perturbación humana, ya que son muy delicados a los pesticidas y a la presencia de vida agrícola que ha devastado su hábitat. Es un animal muy lento y tranquilo y a diferencia de lo que la gente cree, come sólo hormigas y no frutas, por lo cual no significa un peligro para los agricultores, sin embargo, la gente cree que son la razón de que arruinan sus campos por la comida, cazándolos para evitar que esto suceda, es por eso que se encuentra en la categoría de “peligro de extinción” . Es un mamífero mediano que llega a pesar hasta ocho kilos, tiene una trompa alargada con una lengua de hasta 40 centímetros de largo con una saliva pegajosa. Son nocturnos y es muy común observarlos en los árboles, donde se cuelgan con sus colas. El director del planetario de Playa del Carmen, Roberto Rojo menciona que este animal, al sentirse acorralado se yergue en sus patas posteriores y amenaza con sus brazos que poseen grandes garras, por lo que también le apodan “brazo fuerte”.

