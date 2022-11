Osiris Orozco sana su corazón en Holbox, en un mes lo cambiaron por otro

Durante una entrevista personal que se realizó en La Verdad Noticias, Osiris reveló por primera vez que ya no tiene pareja y que está soltero desde hace un tiempo, también reveló la forma en la que terminó su relación y cómo esto le ha afectado a tal punto que viajó para conocer Holbox y tratar de sanar las heridas.

“Ya no tengo pareja, fue una situación muy difícil, terminamos hace seis meses, llevamos siete años juntos, un buen día él se enamoró de otra persona y me pidió que seamos una relación de tres yo accedí porque yo lo quería mucho”, reveló con ojos rojos y una voz entrecortada.

Poliamor en la relación de Osiris Orozco

“Al final hubo situaciones que ocurrieron que tal vez fueron tanto de él como de mí parte o del nuevo que llegó".

El poliamor es una prática con muchos años y donde en muchas culturas se ejerce, en la actualidad se ha hecho más visible esta forma de relación entre las personas sin embargo no es fácil para todos. Esto sucedió con Osiris, quien al final resultó el más afectado pues fue desechado por quien creía era el amor de su vida.

“Al final hubo situaciones que ocurrieron que tal vez fueron tanto de él como de mí parte o del nuevo que llegó. Al final me dejó por él… se quedaron juntos, en un mes, duramos un mes los tres juntos y me terminaron como pareja ellos dos. Terminaron conmigo.

Esta situación rompió a Osiris a tal grado de caer en una profunda depresión que le duró al menos tres meses y que aún han pasado seis meses sigue con secuelas de todo lo que vivió.

“Obviamente terminamos muy mal, lo bloquee de todos lados, no le hablo para nada porque me dolió mucho lo que pasó ya pasaron seis meses de eso pero los primeros tres meses estuve fatal, todavía me agüito. Ya estoy mucho mejor ya me siento ahorita como que estoy en mi momento con nuevas cosas que estoy haciendo, eso despertó en mí trabajar más y hacer cosas”.

Osiris comentó que ahora se daría el tiempo para estar bien con él mismo pues desde su adolescencia se la había pasado de relación en relación.

“Con el duré siete años, antes de él dure dos años y medio con otro, antes de él cuatro años y pŕevio con novias, nunca había estado soltero desde la secundaria entonces creo que llegó mi momento de estar soltero y de trabajar y crecer en otros aspectos y enfocarme en mí y crecer”.

A pesar de haber terminado mal con su ex se notó el cariño que le tenía pues señalaba que no tuvo nada que ver con la decisión de no haber incursionado en OnlyFans durante su relación.

“Siempre me apoyó en todo, era un buen marido, me apoyó en todo siempre estuvo conmigo, lo único que sí es que le faltaba trabajar más porque a veces yo me iba a trabajar y a él le gustaba estar en casa descansando, creo que le faltó que jalara más a la par y lograr cosas juntos y avanzar más raṕido”, dijo.

También te puede interesar: MasterChef México me pidió ocultar que soy gay: Osiris Orozco

Viaje a Holbox para sanar

“Mira yo vine a trabajar, tambien doy masajes estudié y yo lo aprendí porque mi papá me daba masajes de niño y me dio curiosidad saber cómo se daban los masajes y era algo que estudié porque me gustó"

Osiris decidió viajar al Caribe Mexicano para curar sus heridas emocionales que le ha dejado su última relación, a tal grado que se ha prometido no creer en el amor por lo menos cuatro años.

“Ya no quiero, me quedé con un temor porque dije, si la persona con la que tenía siete años y por el que daba la vida en un mes me cambió por otra persona pues imagínate, no, decidí estar soltero, me prometí mínimo cuatro años, llevo seis meses, tengo mis pretendientes, salgo, me la paso bien si alguien quiere invitarme a Dubai me voy, yo estoy abierto a todos”, señaló.

Señaló además que llegó a trabajar pues además da masajes profesionales y en Playa del Carmen le salieron algunos clientes.

“Mira yo vine a trabajar, tambien doy masajes estudié y yo lo aprendí porque mi papá me daba masajes de niño y me dio curiosidad saber cómo se daban los masajes y era algo que estudié porque me gustó y cuando empezó la pandemia no tenía trabajo de nada y comencé a dar masajes y me fue super bien y baratos no los doy, los doy super caros y estudie mucho y son masajes profesionales”, aclaró.

Estando en Quintana Roo se dará una escapada para darle punto final al tormento que ha vivido tras su separación.

“El fin de semana le comenté a mi mejor amiga que algo me dijo que que vaya a Holbox y que vaya solo, que es un viaje para mí para una sanación, necesito acabar con este dolor que tengo con mi ex necesito prometerme cosas como de salud, estar bien conmigo mismo, de no parar de trabajar, prometer que debo cuidarme y trabajar, quiero ir a un lugar donde nadie me conozca”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.