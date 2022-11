Osiris Orozco abrió su OnlyFans: confesó a qué famoso se llevará a la cama

Osiris Orozco inauguró su OnlyFans y señala con quien hará colaboración

Osiris Orozco, el más famoso cocinero de Masterchef México reveló todo los detalles de la inauguración de su OnlyFans y su exitosa incursión en el mundo del contenido para adultos en donde ha logrado ganar sus primeros dólares. Además señaló que a Masterchef no volvería solo como invitado especial.

“Pues para empezar yo creo que ya no volvería yo creo que Masterchef fue la parte que abrió todo y regresaré como invitado en un capítulo en una semana como invitado, somos cinco ex-participantes que estaremos allí para probar la comida de los artistas y las criticamos y todo, estará bueno el capítulo.

“Pero te repito yo no volvería pero yo creo que ese programa si podría tener muchas evoluciones, me da gusto saber que ahorita están Ricardo y Karla como participantes y que la sociedad está cambiando rápidamente en los aspectos relacionados con la diversidad”, señaló al respecto de la producción de Azteca Uno.

Osiris continuó su trayecto en el mundo del espectṕaculo con su incursión en programas de televisión como La Casa de las Flores de Netflix, La Más Draga en Youtube, Masterchef La Revancha, Resistiré de MTV y varios proyectos más.

“Mira después de Masterchef estuve en el reality show de MTV, Resistiré, y también estoy en Teatro en la Ciudad de México, me gustaría seguir en la actuación y me gustaría hacer series y cine, es lo que quiero concretar, pero antes de esto otro reality show, no te puedo contar mucho pero en febrero me voy a españa trabajando por allá en televisión, estaré trabajando por allá cuatro meses y me verań por una plataforma de streaming” adelantó.

Osiris Orozco al desnudo en OnlyFans

El actor ha abierto su perfil de OnlyFans, un producto que sus seguidores han pedido desde hace cinco años tras su primera aparición en Masterchef México, pero que él había rechazado para cuidar su imagen con la esperanza de tener oportunidades y proyectos en la televisora en la que participó.

“Acabo de abrir mi OnlyFans lleva 20 días abierto, ahora no pienso hacer colaboraciones solo estoy haciendo contenido erótico, no voy a hacer pornografía a menos que vaya a Europa y conozca a un onlyfansero que soy fan de él, Alejo Ospina sería el único con el que yo haría pornografía porque sé que me catapultaría más”, reveló.

Osiris Orozco de 38 años de edad es uno de los hombres más deseados del ambiente gay en México y hasta ahora incursionó al mundo del contenido para adultos, porque él cree que los tiempos han cambiado.

“Me la pase esperando después de Masterchef a que me dieran a conducir un programa, que tal vez me saliera un proyecto muy grande o una película pero la verdad mientras haces casting y tocas puertas, pues también tienes que comer y pagar renta y decidí hacerlo porque preguntando y haciendo encuestas, investigué y me di cuenta que era lo ideal para poder seguir avanzando y creo que fue la mejor decisión”.

El OnlyFans de Osiris Orozco ha dado resultados pues sus primeros clientes ya han invertido en él más de 4 mil dólares.

“En 21 días que llevaba abierto y me han estado hablando de todas partes, me han estado buscando, me han salido más propuestas, me quieren de imagen en fiestas, me ha estado lloviendo trabajo te lo juro.

“Yo cuidaba mi imagen porque me decían que sino no me iban a dar trabajo y que Televisa y pues al final hay miles de productoras en el mundo y no les importa que tenga OnlyFans y ahora hay mucha lana la que me ha caído allí y tengo muchos seguidores cerca de 400 y generé cerca de 4 mil dólares en esos 20 días”.

Sin embargo su incursión en el mundo de los productos para adultos será gradual y artístico pues cree que su audiencia merece algo digno de admirar.

“Voy a ir subiendo material poco a poco no quiero que porque ya salí y me vean hasta las amígdalas, es paso a paso y mi concepto es sin pornografía y no me voy a masturbar, yo quiero hacer arte y desnudo en arte para mi es como trabajar el lado artístico, le estoy invirtiendo para que cuando te encuentres una foto de Osiris Orozco sea algo que admires y digas que linda foto”.

La Familia y las críticas

Osiris Orozco temía la reacción de su familia ante las fotos explícitas que están actualmente en su perfil de OnlyFans, sin embargo encontró en un principio respaldo, pero su madre fue quien se interpuso…

“Lo que más me preocupaba era mi familia, en especial mi mamá, mi hermana ya me había dicho que lo abriera y yo vi que un amigo en Canadá lo abrió y le fue muy bien, era profesor y se salió de ser profesor y yo le dije que no, que que tal si un día las ve una sobrina o una prima y pues me dejó pensando porque ya me lo había dicho varia gente y mis fans siempre me lo decían”.

Al final esta nueva faceta del modelo ha generado mucho morbo en los fans y Osiris prepara nuevas sesiones para poder generar ganancias, su madre recibirá una parte de lo que el hombre genere.

“Mi mamá me preguntó qué era eso (OnlyFans) y ya le tuve que explicar y me dijo no, ‘no lo abras’ y le dije de todo lo que voy a ganar te voy a dar el 15 por ciento y dijo ‘ábrelo’. Y ahora todos los días me pregunta que cómo va, que esta bonita mi portada y la verdad me apoya en todo lo que hago, mis primas me felicitaron y yo no tengo problema no tengo duda de que hablen de mí algún tío pero no me preocupa”, comentó.

