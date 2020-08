Organizaciones impiden atención de delfín herido en Cozumel ¿Por qué? | Organizaciones impiden atención de delfín herido en Cozumel ¿Por qué?

Un vídeo que apenas se dio a conocer y se difundió en redes sociales, comenzó a hacerse viral, ya que en el material se muestra a dos mujeres en el muelle de Cozumel, pertenecientes a las organizaciones, Empty the Tanks y Sea Shepherd, respectivamente, impidieron que un delfín reciba atención médica, el motivo era porque los médicos que iban a auxiliarlo, no tenían permiso de captura y mucho menos de muestreo.

Esta información la dio a conocer la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. (AZCARM), quienes denunciaron el hecho en sus redes sociales con videos que las organizaciones Empty the Tanks y Sea Shepherd se rehusaban a que el cetáceo fuera auxiliado.

Organizaciones impiden atención de delfín herido en Cozumel ¿Por qué?

“Te estas metiendo en un problema, no tienen permisos ni de captura ni de muestreo, se los digo enserio, lo mismo fue con las guacamayas, no lo voy a permitir, no son parte de la red de varamiento”, dijo una de las mujeres perteneciente a una de las organizaciones antes mencionadas.

Noticias Quintana Roo

En este sentido, la asociación AZCARM lamentó los sucesos y manifestó que estas acciones solo perjudican a la fauna, ya que no ayudan en nada, pues lo único que estarían provocando es la atención tardada del animal y en el peor de los casos que por negligencia el ejemplar muriera.

Más notas de Quintana Roo aquí

Afortunadamente, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. (AZCARM), anunció también que finalmente el delfín está siendo asistido por veterinarios especializados de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, (AMHMAR), además de se pidió una solicitud a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp), para auxiliar al ejemplar y se investiguen el caso.

La AZCARM y @amhmar_mx acudimos al llamado de @CONANP_mx y de #RVMMQR porque un delfín (Orca negra) necesitaba atención urgente, @Empty_the_Tanks y @seashepherd trataron de impedirlo.

Lamentamos estas actitudes que terminan por perjudicar más a nuestra fauna en lugar de ayudarla. pic.twitter.com/QDhM64tgn8 — AZCARM (@azcarmx) August 19, 2020

Te puede interesar: VIDEO; Falsa ballena asesina aparece a la orilla de una playa en Cozumel

Por último es importante destacar que el delfín se encontraba varado desde el 15 de agosto pasado, cerca del muelle de la isla, con respiraciones cortas y superficiales, con un olor fétido. Información Mega News