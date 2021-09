Organizaciones de la Sociedad Civil rechazan reelección de diputados

Poco más de 300 organizaciones de la sociedad civil se sumaron hoy al rechazo a la reforma al artículo 57 de la Constitución del Estado, con la que diputados locales pretenden reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos en sus cargos.

Los acuerdos fueron tomados por representantes del Consejo de Organizaciones Nacional y Estatal de Quintana Roo (Conesqroo), líderes de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil durante una reunión presencial realizada en Playa del Carmen.

Organizaciones de la sociedad civil, rechazaron la intentona de los diputados locales por reformar el artículo 57 de la Constitución del Estado para poder reelegirse cuatro períodos consecutivos o hasta por 12 años

En el encuentro se puso de manifiesto el rechazo rotundo por parte de los diferentes sectores de la población a la iniciativa de reformar el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado, la cual habría de permitir a los actuales legisladores locales reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, o 12 años.

Lenin Amaro Betancourt, quien participó en el encuentro señaló que, “al parecer, la iniciativa de los diputados promoventes para reelegirse hasta por 12 años consecutivos, va en sentido contrario a la voluntad de los ciudadanos”, por lo que los conminó a desistirse de la medida.

Mencionó que los actuales diputados locales, han logrado ganarse la animadversión de los ciudadanos en su mayoría con su propuesta, debido a que no cuentan con los mecanismos que aseguren que se hagan realidad las ventajas que mencionan en su iniciativa.

Contrario a ello dijo, lo que la población pide es la revocación de mandato y, de esta manera eliminar a los malos gobernantes…”pero además ellos -los diputados-, ofrecieron llevar al cabo un parlamento abierto con la ciudadanía y no han cumplido”, acusó.

Por su parte, María Elena Santiago, presidente de Conesqroo expresó: “rechazamos la iniciativa de ampliación hasta por 12 años en la propuesta de los legisladores”, más ahora que los diputados no han querido escuchar a la ciudadanía.

Recordó que hace dos años, cuando tomaron posesión de sus cargos los diputados actuales, se les solicitó una reunión con el grupo -Conesqroo-, que representa a más 300 organizaciones sociales y civiles; y a la fecha, no han tenido respuesta, alguna.

La Verdad Noticias informó de manera reciente que los diputados locales, habían presentado una iniciativa para reformar la Constitución estatal y, poder reelegirse hasta por cuatro periodos -12 años-, sus gestiones con el argumento de con ello poder ganar experiencia.

La propuesta, dijo Irma de la Garza Cienfuegos, presidenta de El Retiro de la Felicidad A.C es de rechazo absoluto; “esta intentona de perpetuarse en el poder no tiene sustento alguno y lo afirmamos en función de los pobres resultados que han dado los legisladores”, dijo.

En el mismo sentido, otros representantes de organizaciones de la sociedad civil, se sumaron al rechazo de la iniciativa y, sostuvieron que mientras no den resultados y no rindan cuentas, no habrá respaldo a esta iniciativa.

