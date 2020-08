Ordena alcalde de Chetumal destruir palapas de artesanos en Mahahual.

Inspectores del ayuntamiento de Othón P. Blanco desalojaron a vendedores ambulantes en Mahahual, este fin de semana en plena pandemia por el covid 19 y ademas de ello derribaron palapitas que eran utilizadas para expender sus productos hechas en la gestión de Obed Durón con la complicidad del alcalde y del que cobra como presidente municipal Otoniel Segovia Martinez.

El grupo de inspectores dio razones al grupo de artesanías en donde destaca que este espacio no es para la venta de artesanía, acción enardeció a los artesanos que explicaron que estos espacios se los había autorizado Obed Durón el acaecido alcalde de Mahahual para que ellos estuvieran en un punto y no anduvieran en las playas afectando a los turistas, sin embargo por órdenes de Otoniel Segovia Martinez, este fin de semana con maquinaria pesada y la ayuda del nuevo alcalde, fueron derrumbadas causando molestia indignación de estos artesanos.

Acciones fueron consideradas un atentado contra los comerciantes

Al respecto explicaron que Otoniel Segovia en plena pandemia los afecta económicamente pues les esta quitando sus fuentes de pocos ingresos, esto al parecer para borrar de la memoria la imagen de Obed Durón con quien el presidente municipal de Othón P. Blanco tenía serias diferencias.

"Quitar a la gente de playas para darles un lugar propio, ese era el sentido de las palapas, el problema con este alcalde es que se presta a cuestiones políticas y hace cosas que son como le decía a este señor son legales, pero inmorales no puedes quitarle el único ingreso que tienen a varias familias henos vivido situaciones difíciles se les olvida que somos parte de Othón P. Blanco, Mahahual vive del turismo no hay ingreso no hay nada y esa es la parte inmoral", señaló uno de los afectados.

