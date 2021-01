Ordena TRIFE reponer procedimiento de Marybel Villegas

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), ordenó al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), reponer el procedimiento por violencia política contra la mujer y por razones de género interpuesto por la Senadora, Marybel Villegas Canché en contra de dos integrantes de su partido propio político.

Se trata del Procedimiento Especial Sancionador con número PES/00!/2020 en el que Villegas Canché se queja contra el también senador, José Luis Pech Varguez y el Síndico municipal en Solidaridad, Omár Hazael Sánchez Cutis a quienes imputa acciones de violencia política en su contra.

Magistardos del Trife consideran que el análisis del Teqroo se basó sólo en una frase

El pleno del Teqroo habría decretado ya, el pasado cuatro de diciembre la inexistencia jurídica de las conductas denunciadas y atribuidas a Pech Vargez y Sánchez Cutis, lo ue llevó a la afectada a impugnar el acuerdo ante el tribunal de alzada en la Sala Regional, la que ordenó se reponga el procedimiento toda vez que si hay elementos para sancionar.

Los Magistrados de Quintana Roo señalaron en sus conclusiones que, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador con número 001/2020, promovido por Freyda Marybel Villegas Canché por presuntos hechos constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género, no encontraron ataque alguno hacia la quejosa.

La decisión llevó a Villegas Canché a impugnar el acuerdo del Teqroo y llevar el asunto a la Sala Regional del Trife, en donde se desahogó el expediente SX-JDC-403, denominado destacado 116 en el que se establece que revoca la sentencia del Teqroo que determinó la inexistencia de la violencia política contra la mujer en razón de genero.

Al abundar respecto al resolutivo, los Magistrados del Trife establecen que erróneamente, el Teqroo centró su estudio en una sola base para determinar que no existen elementos para constituir dicha violencia en contra de la actora, no obstante que debió analizar en su conjunto las expresiones contenidas en la entrevista para acreditar o no la violencia.

Con esto, , el Teqroo está obligado de nueva cuenta a revisar el procedimientos y, emitir una nueva sentencia en contra de José Luís Pech Varguez y de Omár Sánchez Cutis ambos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).