Opinión de mujeres respecto a sus derechos reproductivos en manos de diputados

Por cuarto año consecutivo la propuesta por una salud reproductiva de las mujeres ha llegado al congreso del estado, en donde los diputados y diputadas tendrán en sus manos el destino de las mujeres de Quintana Roo, quienes han hablado y han fijado su postura respecto a la despenalización del aborto.

En la península de Yucatán, Quintana Roo es el estado que más ha registrado abortos legales realizados en la Ciudad de México, esto quiere decir que las personas con oportunidades económicas pueden ejercer este derecho en condiciones óptimas, marcando así una brecha desigual para aquellas que no pueden hacerlo, generando una injusticia social donde existen mujeres de primera y de segunda, uno de los motivos por los que se ha entregado la propuesta a los diputados y diputadas.

La opinión de mujeres respecto a sus derechos reproductivos en manos de los diputados

Opiniones de mujeres:

Rosana Arjona, actriz de teatro:

“Legalizar el aborto, es otorgar el derecho de decisión a niñas, adolescentes, jóvenes y todas las mujeres. Se evita recurrir a actos clandestinos que atentan con la vida de las involucradas, dando paso al desentendimiento institucional de las consecuencias.”

Yoshira Fernández, Community Manager:

“Que sea legal. Si bien la despenalización del aborto es un paso gigantesco y necesario en todo México, Quintana Roo, un estado particularmente internacional, sería el mejor de los ejemplos para el resto del país. ¿Imaginan un estado tan joven, con miles de residentes de otras nacionalidades y el cual recibe a millones de turistas, con una ley tan noble a favor de las mujeres?”.

Valeria Ortega, Coordinadora y Estratega en La Verdad:

"Creo que el aborto debería ser legal y no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. No hay necesidad de traer al mundo a niños si sus padres no los van a querer, si no les van a dar amor ni podrán pagar sus necesidades básicas".

La opinión de mujeres respecto a sus derechos reproductivos en manos de los diputados

Jenny Carvallo, Nutrióloga, Psicóloga e instructora fitness:

“Prevenir sería lo ideal. Educación sexual, en secundarias y preparatorias, módulos de preservativos gratuitos o a muy bajo costo. Concientizar a las mujeres de los efectos negativos físicos y psicológicos de un aborto.

Pero si a pesar de estos conocimientos la mujer decide realizarlo considero se debe respetar su decisión ya que también vemos niños en situación de calle o maltratados, que crecerán con un mal concepto de vida entrando a drogas y otras situaciones negativas”.

Perla López, cantante y compositora:

“Desde mi perspectiva y siendo muy respetuosa con cada mujer, nunca he estado ni me he sentido con la necesidad de tomar ésta decisión, pero considero que la vida de cada quien es personal y tomarán las decisiones como mejor les parezca. Todos sabemos los riesgos que existen o las emociones que se pueden llegar a sentir al hacer realizar esta acción y yo creo que en ésta vida tenemos el libre albedrío y honestamente estamos muy acostumbrados a juzgar a los demás sin estar en en sus zapatos“.

La opinión de mujeres respecto a sus derechos reproductivos en manos de los diputados

Jessica Chávez, Analista de datos de La Verdad:

“Estoy a favor de que sea legalizado el aborto, hoy en día contamos con muchos métodos anticonceptivos para cuidarnos, pero también pueden existir varias situaciones por las que una mujer desea abortar, como una violación, situación económica, social o solo por decisión propia, creo que cada mujer es dueña de su cuerpo y de tomar la mejor decisión para ella. Así mismo legalizando el aborto podrían haber menos maltrato infantil o de abandono de menores“.

Vanessa Arias, actriz, modelo y conductora de TV:

Las mujeres opinan

“Sobre el tema del aborto yo creo que es un tema muy delicado, hay gente que está a favor, hay gente que no, yo hasta cierto punto estoy a favor, cuando es un caso extremo de abuso se violación, de abandono, de niñitas que las dejan embarazadas a súper temprana edad y a parte son gente hasta de su propia familia son casos que te estoy mencionando pero que no acabaríamos, si estoy de acuerdo y creo fielmente que cada mujer tiene que ser libre de tener la decisión de saber que es lo que quiere y que no quiere para su cuerpo y para su vida”.

La opinión de mujeres respecto a sus derechos reproductivos en manos de los diputados

Silvia Chuc, activista y representante de Gobernanza MX:

“En México cada año se realizan entre 750 mil y 1 millón de abortos, es decir los abortos siempre han existido, las mujeres a través de la historia siempre hemos abortado, lo que preocupa son las situaciones en las que esto sucede, los países que tienen una legislación restrictiva en torno al acceso al aborto lo que hacen es llevar al aborto a una forma clandestina es decir orillan a las mujeres a buscar procedimientos que son inseguros y que ponen en riesgo su salud y su vida, por el contrario los países que tienen legislaciones a favor la tasa de mortalidad materna disminuye totalmente”.