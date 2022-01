Operativos al transporte público ante alza de casos de COVID-19.

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la entidad, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) intensificará los operativos de supervisión con filtros de inspección y termonebulización y patrullaje en todos los municipios.

De entrada, el director del organismo, Jorge Pérez Pérez, afirmó que se pondrá en marcha la estrategia “Muévete Seguro” como parte de las acciones que buscan frenar la incidencia de contagios de la enfermedad.

Como informó oportunamente La Verdad Noticias, el aumento de casos de COVID-19 ocasionó que a partir del lunes próximo la entidad retroceda el color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Estatal.

En este marco, Jorge Pérez resaltó que intensificarán las supervisiones mediante el programa “Muévete Seguro” donde, además de filtros de inspección y termonebulización, realizarán perifoneo, patrullaje y colocarán lonas informativas con códigos QR para consultar protocolos sanitarios.

Ahora que hay un repunte en los contagios exhortaremos, tanto a los operadores del transporte como a los usuarios, a mantener las medidas sanitarias para prevenir más casos positivos.

Por cierto, comentó que en los municipios Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco es donde menos se cumplen los protocolos de prevención, a grado tal que han detectado a choferes de transporte público y pasajeros sin cubrebocas.

Violan protocolos sanitarios

Son muchos los operadores del transporte público que se ha detectado desacatan las recomendaciones y esto ya no es posible, porque esto pudiera estar fomentando en que se den más contagios en plena temporada de recuperación económica.

El titular del IMOVEQEOO anticipó que aplicarán sanciones contra quienes no acate los protocolos sanitarios, al tiempo que detalló que las quejas más recurrentes son por no portar cubrebocas, no respetar al aforo de pasajeros y no aplicar alcohol en gel a todos los que abordan las unidades del transporte público.

Por cierto, en 2021 verificaron más de 30 mil vehículos, instalaron cuatro mil filtros sanitarios y más de 2 mil 500 paraderos fueron desinfectados, al igual que cerca de 40 mil unidades del transporte público.