Fue la tarde de este jueves 22 de julio, cuando elementos de la Fiscalía General de la República en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, acudieron a las instalaciones de una casa de empeño de nombre “El Brillante”, en la Supermanzana 28 de Cancún para el cateo de dicho establecimiento por estar relacionado con el caso del rumano.

Los primeros informes indican que las diligencias desde el mediodía y dicho cateo duró más de cinco horas, pues versiones dentro de dicha corporación policiaca, dijeron a este medio de comunicación, que se debe a la investigación de presunto lavado de dinero y que dicho local está relacionado con el “Tiburón”.

La FGR la responsable de estas diligencias

Operativo sorpresa en casa de empeño de Cancún relacionada con Florian Tudor

Aunque no han confirmado de manera oficial el motivo del operativo, se sabe que al menos entre dos a tres patrullas de la Marina y más de cinco vehículos de la FGR acudieron en la manzana 2, lote 44, No. 111, avenida Xel-ha, mismos que, no solo custodiaban la entrada de la casa de empeño, también establecieron un perímetro alrededor de las zona.

En un principio se dijo que eran diligencias de la Fiscalía General del Estado, pero más tarde se confirmó que no era así. Estas investigaciones hicieron que ciudadanos en la zona tuvieran temor de pasar, pues no sabían si se trataba de una detención o un enfrentamiento, debido a la gran presencia policiaca en la zona.

Recordemos que hace unos meses en este mismo año, las mismas autoridades fueron las responsables de catear dos propiedades en un solo día de Florian Tudor, donde se llevaron artículos para datos de prueba y hasta personas detenidas, esas diligencias fueron en la Supermanzana 2A, calle Granada y en la Supermanzana 3.

El rumano está en el reclusorio norte

Actualmente el rumano, presunto líder de la mafia rumana, se encuentra en el reclusorio norte, luego de ser vinculado a proceso por delitos de clonación de tarjetas en varios estados de la república, entre esos está Quintana Roo. “El Tiburón” fue aprehendido el jueves 27 de mayo de 2021 en la Ciudad de México.

