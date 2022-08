Operan con éxito a 162 personas de cataratas y pterigión

Concluyó la Campaña de Cirugías de Cataratas y Pterigión (carnosidad) que se realizó con el impulso de la presidenta Lili Campos, a través del Sistema DIF Municipal que preside Rosita Escobedo Campos y el apoyo de la Fundación Rementería.

La fundación española, tras suscribir un convenio de colaboración con el municipio, se hizo cargo de las cirugías con especialistas y enfermeros en salud visual. Las operaciones se realizaron del 25 al 30 de julio en beneficio de 162 personas que ahora pueden ver mejor.

Personal médico del DIF Municipal se hizo cargo de la logística y traslado de pacientes, y se contó con la asistencia del Hospital Costamed Puerto Morelos que, sin costo alguno, facilitó sus instalaciones para realizar las intervenciones quirúrgicas.

Agradecen el apoyo para las cirugías

Personal médico del DIF y médicos de la fundación Rementería de España hicieron equipo.

La directora general del DIF, Adriana Cazales Durán agradeció a la presidenta municipal Lili Campos por sus gestiones y a la Fundación Rementería, cuyo vicepresidente es el Dr. Laureano Álvarez-Rementería Capelo, por hacer realidad esta campaña que está cambiando las vidas de tantas personas.

“Este programa lo lanzamos hace un mes, con el registro de pacientes y su posterior valoración y estudios. El domingo (24 de julio) llegaron los médicos especialistas de la fundación y el lunes (25 de julio) iniciaron las cirugías”, precisó Adriana Cazales.

“Tuvimos una atención absoluta del DIF. Me apoyaron en todo, yo no estoy ni pensionado ni jubilado, y la verdad me apoyaron en todo”, expresó Mauricio Atienza, uno de los pacientes atendidos.

Las cirugías fueron gratuitas y esto fue de gran ayuda para los beneficiarios del programa, que llevaban años con problemas de la vista pero a falta de recursos no podían operarse.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.