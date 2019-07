Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

María Pastora Osorio Cervantes, de 70 años de edad, vive en la colonia Adolfo López Mateos y, por problemas médicos, estuvo dos años sin caminar, lo que le impedía acudir a un centro de salud, pero con el programa “Médico en tu casa” ahora es atendida en su domicilio.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

"Yo no tengo a nadie que me venga a ver o que me diga ‘vamos al doctor’, nada, pero los doctores de repente llegaron. Ellos me dijeron: ‘No te preocupes, te vamos a ayudar’”, explicó María Pastora.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

“Cuando los de ‘Médico en tu casa’ llegaron a verme, me sentía muy mal. Mi presión y mi diabetes estaban altas, tenía como 350. Como vieron que no mejoraba, comenzaron a venir cada ocho días y después dos veces por semana. Ahora me siento mejor y cuando sé que vendrán los espero desde las nueve de la mañana en la puerta de mi casa”, agregó.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

El gobernador Carlos Joaquín señaló que hacer que la economía crezca no es suficiente, por ello se han tomado medidas que se reflejan en el bolsillo de la gente y en su calidad de vida como el programa “Médico en tu casa”.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

“Con ‘Médico en tu casa’, a través de la Secretaría de Salud, se disminuyen los rezagos de salud que afectaban a los quintanarroenses al acercar las consultas médicas”, agregó Carlos Joaquín.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

De acuerdo con la titular de Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo, los pacientes de “Médico en tu casa” en muchos casos suelen ser personas diabéticas con una o ambas piernas amputadas, personas que perdieron la vista o presentan padecimientos que las mantienen postradas, con enfermedades o en condiciones que limitan y dificultan severamente su movilidad física.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

Mirla Noemí Itzá Sánchez, de la colonia Proterritorio, en Chetumal, tiene 45 años y es otra de las beneficiadas con “Medico en tu casa”. Tras la amputación de un dedo debajo de la planta de su pie, los médicos la visitaban para informarle la evolución de su herida. “Me daban ánimo y me decían que le echara ganas. Hay gente que, cuando la amputan, cae en depresión. Gracias a sus consejos, no caí en depresión. Gracias a los doctores, ahora estoy de pie”, afirmó.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

“Médico en tu casa” fue implementado en el año de 2016 y opera en 50 localidades de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Bacalar, Solidaridad y Benito Juárez.

En la administración del gobernador Carlos Joaquín, se atienden de manera permanente a 19 personas con enfermedad terminal, 150 pacientes postrados y 266 personas en situación de abandono.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

Durante el año de 2019, con este programa se han atendido a 25 mil 876 personas, a quienes se les brindaron 11 mil 471 consultas médicas, se les aplicaron 65 mil 365 pruebas de detección de enfermedades y se les destinaron 22 mil 172 acciones de promoción de la salud.

Tal vez te interese: Cursos de verano fomentan valores deportivos y culturales en menores de Quintana Roo

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"

El programa cuenta con 11 Unidades Médicas de Atención Domiciliaria, integradas por 11 médicos, 18 enfermeras, 14 promotores y dos dentistas. Es un equipo de trabajo de 45 personas que brindan atención médica en cinco municipios del estado, tanto en zonas rurales como urbanas.

Opera en 50 localidades de Quintana Roo "Médico en tu casa"