Opacidad del gasoducto inconforma a empresarios

Los empresarios en Quintana Roo han mostrado su inconformidad por la falta de transparencia e información en la construcción del gasoducto en el Colosio de Cancún.

“Se tienen que hacer ciertos peritajes, estudios, ciertos trámites y permisos que se tienen que cumplir antes de iniciar la obra, para evitar un colapso, un accidente fatal o una explosión”, aseguró Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo.

Es muy importante que todos tengan la información clara y abierta, que sea transparente y no solo para los empresarios, sino para toda la ciudadanía, el público en general, añadió.

“Quintana Roo está en un cuerpo de agua, eso es cierto y es la realidad, pero una obra de estas debe de realizarse con ciertas normas oficiales, que regulan la parte de seguridad, regula los materiales que se usan. El tema sería grave si se usan materiales de mala calidad”, detalló.

Recordó que en 2021, la CFE se acercó a los empresarios para presentar un proyecto de gasoducto, que iba desde Yucatán hasta Cancún, en ese entonces, estaban pidiendo inversionistas que quisieran apostar por la obra.

“En su momento estaban buscando inversionistas para poner esta infraestructura, en ese entonces. Pero hasta hoy no sabemos si la obra del Colosio es parte de la CFE o de iniciativa privada, no se han acercado a nosotros. No nos han dicho quién ganó la licitación, por qué ganó y cómo ganó”, señaló.

Piden detener el proyecto

La ambientalista Katerine Ender Córdova, fundadora de Guardianes del Manglar Cancún, confirmó en exclusiva para La Verdad Noticias, que ya mandó una solicitud a la Semarnat pidiendo información del gasoducto y de la empresa encargada.

“No nos han contestado. Pero lo vamos a formalizar, iremos a la sede para solicitar información y si aun así no nos dan respuesta, vamos a agotar los medios legales, irnos hasta un juicio de amparo”, dijo.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a investigar este proyecto, Katerine adelantó que mandará un escrito a presidencia para solicitar que suspendan las obras, hasta que haya la información correspondiente.

“No se puede permitir que esto siga, sin saber qué tipo de proyecto es, y cuáles serían los impactos que causarían a nuestro ecosistema”, expresó.

Cancunenses rechazan la obra

Gas Natural del Noreste continúa introduciendo tubería para la construcción de un gasoducto en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún. El rechazo de la ciudadanía y de ambientalistas no se ha hecho esperar, como en el caso Katerine Ender.

“Contamos con un ecosistema muy frágil, tenemos el tipo de suelo kárstico y cavernas. Una fuga de este gas sería fatal, los componentes llegarían a las cuevas, se acumularía el gas y tan solo una chispa provocaría una explosión”, advierte.

Hace unos días, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el gasoducto y afirmó que no estaba enterado, por lo que enviaría de inmediato a miembros de su Gobierno para inspeccionar los trabajos de la empresa Gas Natural del Noroeste (Simsa).

“Se va a revisar para la protección de la gente”, dijo en ese entonces el mandatario federal al ser cuestionado sobre el tema.