Olvidan COVID-19 y llenan plazas y supermercados de Cancún para compras navideñas

Pese a las recomendaciones del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de no celebrar la Navidad para evitar un rebrote de COVID-19 en la entidad, decenas de personas olvidaron la sana distancia y acudieron a las plazas a realizar sus compras decembrinas.

En un recorrido realizado por La Verdad Noticias, se observó como las personas no solo hicieron caso omiso a la solicitud del mandatario, sino también olvidaron el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados.

Además, en muchos de los casos, los filtros sanitarios instalados en las entradas de las plazas y supermercados, no funcionan correctamente, toda vez que los empleados no toman la temperatura o bien, ya no tienen gel antibacterial para regalar.

A esta serie de situaciones se le suman las personas que, una vez dentro de los establacimientos, suelen quitarse el cubrebocas sin que ningún guardia de seguridad les haga un llamado de atención.

Esta situación, según han advertido las autoridades estatales y federales, podría generar un aumento exponencial de nuevos casos en estas fechas, lo que a su vez generaría un retroceso en las restricciones económicas.

Situación del COVID-19 en Quintana Roo

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud de Quintana Roo contabilizó 29 nuevos casos de coronavirus, además de tres nuevas muertes a causa de la enfermedad, lo que eleva el total en la entidad a 15,057 casos acumulados y 1,978 fallecimientos.

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de salud en el estado, dijo que hasta las 13:00 horas de este lunes 14 de diciembre, se han notificado 12,383 personas recuperadas, además de 13,339 casos negativos.