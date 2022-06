¡Ojalá se vaya Aguakan!, dicen ciudadanos de Cancún

En una encuesta realizada a ciudadanos de la sección 52, Región 102, a las afueras de la escuela primaria Nicolas Bravo, ciudadanos expresaron su inconformidad por los servicios y costos de la empresa Aguakan, la acusan por ser una compañía de robo, que se aprovecha de la situación.

María Eugenia, opinó que la consulta para revocar a Aguakan está “muy bien”, ya que toman en cuenta a la ciudadanía y que así debería de ser para todas aquellas empresas que quieran una concesión, porque la población está cansada de tanta corrupción y robo.

“La verdad que se vaya, a veces no gasto mucha agua y la tarifa sigue siendo la misma, no tiene caso que la cuide, si todo es lo mismo. Que sea lo justo, que se cobre lo justo. Está bien esta consulta porque nos están tomando en cuenta”, dijo.

Rechazan ciudadanos permanencia de Aguakan en Cancún

Este domingo 5 de junio se realiza consulta sobre Aguakan

Rubi Bacab, afectada, señaló que que está a favor de que se vaya Aguakan, ya que fue víctima, “una vez tuve un problema de fuga de agua y no nos hicieron caso, no nos dieron solución, pero para cobrar fueron buenos, nos cobraron 6 mil pesos el recibo de agua. Solo entramos en un convenio, pero ellos nunca pierden”, expresó.

En esta inconformidad, Wilbert Rodríguez, se sumó también y señaló que Aguakan es un robo, porque vivas o no vivas en la casa, el recibo llega igual, detalló que él no vivió en su casa dos años, se fue a otro lugar, pero los recibos venían con el mismo precio, casi 300 pesos mexicanos.

“Yo estuve fuera dos años y me cobraron lo mismo, casi 300 pesos y eso que ni vivía allí, ojalá se vaya y que el gobierno se haga cargo. Es bueno que esta consulta se haga y nos tomen en cuenta”, subrayó.

Yade Euan, otra vecina de la zona, afirmó que su voto fue que se vaya Aguakan y espera que las autoridades hagan caso y en verdad se vaya. Que no haya corrupción también en estas votaciones.

“Nos estamos gastando mucho dinero en pagar nuestros recibos, luego sé que en otros lados, la tarifa es mucho menor a la de Cancún. Ojalá se vaya”, comentó.

Cristina Herrera, fue la única quien estuvo a favor de que Aguakan se quede y aplaude que la concesionaria sí está haciendo su trabajo, en tratar el agua y darlo limpio a los cancunenses. “El agua debe ser dada por el gobierno y no lo hace, por ello opino que se quede Aguakan. Tenemos el respaldo de una empresa que se hace cargo de tratar el agua para que nosotros tengamos agua potable y la seguridad que es limpia”, exclamó.

