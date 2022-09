"¡Oh! Estás vivo": FGR visita a polaco detenido en el Aeropuerto de Cancún.

Filip Roger Zalewski habló en exclusiva para La Verdad para informar que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) lo visitó la tarde del lunes 5 de septiembre. Pero para su sorpresa, quienes lo visitaron llegaron y dijeron: "¡Oh! Estás vivo. Nadie te está golpeando, así que estás bien".

Ante la declaración de los agentes de la FGR, el polaco respondió: “No, no estoy bien. Estoy siendo torturado porque no puedo dormir, hay ruido y luces las 24 horas, estoy enfermo, sin higiene, y tengo mala alimentación”.

De acuerdo con Zalewski, quienes escucharon su queja no dijeron nada respecto a sus comentarios. “No querían tomar mi testimonio”, asegura.

De igual manera, señala que les solicitó cualquier información o documento sobre la investigación que hay en su contra, lo que también le negaron. Además, les preguntó cuáles son los próximos pasos en la investigación y le respondieron: "Bueno, interrogaremos a la gente aquí", sin dar mayores detalles.

Sólo quiere ingresar a México

El polaco agrega que el personal de la FGR le comentó: "Tal vez irás a Polonia ¿De verdad quieres quedarte aquí?". A lo que respondió: "No me quiero quedar aquí. Quiero entrar a México. Han pasado más de 4 meses. Polonia no ha pedido la extradición porque solo tienen pruebas falsas. Quiero entrar a México y esperar a que presenten la extradición".

“Por cómo me estaban hablando, me parece que no tratarán con seriedad el hecho de cómo me torturan aquí. Y tal vez dirán que me estoy torturando a mí mismo porque no quiero ir a Polonia y cerrar la investigación”, abunda el empresario europeo.

Zalewski es consultor financiero y previo a su detención tenía una empresa en Polonia. Ahora teme perder su libertad, su salud y su vida si es deportado a su país natal. “No estoy huyendo de la justicia. Quiero justicia, pero la justicia no existe en Polonia. Así que se me tiene que hacer justicia en México. Esta es mi única esperanza”.

El próximo 20 de septiembre, Zalewski tiene una audiencia en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún para ver su situación legal. La audiencia estaba programada en un principio para el 12 de agosto.

La alerta roja

El empresario polaco detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún desde hace más de cuatro meses, mantiene una alerta roja activa desde el 27 de agosto de 2021 emitida para su búsqueda y detención por la Interpol, donde es requerido por las autoridades de Polonia para ser enjuiciado por los probables delitos de delincuencia y lavado de dinero.

A partir de esta aprehensión, el director de Poland Zalewski Consulting tiene prohibido ingresar a territorio mexicano. El polaco venía procedente de Panamá y arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún el pasado 22 de abril. Desde su detención, el europeo presenta problemas de higiene por falta de aseo, hipertensión, no puede dormir, está mal alimentado y atraviesa una crisis psicológica.

En Cancún, tras determinar su inadmisión, Zalewski interpuso dos juicios de amparo, emitidos por los juzgados Cuarto de Distrito y Noveno de Distrito, que evitan su deportación y/o expulsión del país. En todo momento, el polaco ha sostenido su inocencia y asegura que prefiere aguantar la tortura que está viviendo en México a lo que le aguarda en Polonia si lo envían de vuelta.

