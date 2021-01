Ofrecen en redes sociales de Cancún pruebas rápidas COVID-19 sin certificación

La difícil situación en materia de salud que se está viviendo actualmente por el alarmante aumento de casos relacionados al COVID-19 en varios puntos de México, incluido Cancún, está siendo aprovechada para vender en redes sociales desde 250 pesos kits de pruebas rápidas del SARS-CoV-2, pero ninguna de ellas cuenta con certificación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al no contar con la autorización de la Cofepris para su comercialización, las pruebas vendidas principalmente en grupos de Facebook no son confiables y pueden dar un resultado erróneo sobre si la persona tiene o no COVID-19, lo cual implica poner en riesgo la salud al no recibir un tratamiento adecuado a tiempo en caso de estar contagiado.

De acuerdo a datos recabados por La Verdad Noticias una de las pruebas rápidas ofrecidas en redes sociales fue prohibida por autoridades de salud en Perú debido a que daba resultados negativos cuando quienes la utilizaban realmente se habían contagiado de coronavirus.

Tras el aumento de contagios por COVID-19 en Cancún, las pruebas rápidas se han convertido en una opción buscada por cientos de personas que presentan algunos síntomas relacionados a dicho padecimiento.

¿Cómo identificar una prueba rápida de COVID-19 falsa?

En la página web del Gobierno de la República que está avalado por la Cofepris y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica InDRE, publicaron desde hace varias semanas una lista de pruebas rápidas y laboratorios autorizados para aplicarlas y venderlas.

Su última actualización fue el 17 de diciembre 2020, en donde menciona el nombre de 172 laboratorios y farmacias autorizados para aplicar la prueba de la COVID-19, mismos que están ubicados en distintos estados del país.

Estos lugares tienen el compromiso de reportar a la federación el número de pruebas realizadas así como el número de casos positivos y negativos.

