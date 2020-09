Ofrece Semarnat coordinación con estados

Albores González recibió la Semarnat de manos de Víctor Toledo

La nueva titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, ofreció que su trabajo se realizará de manera coordinada con los estados, pero bajo un esquema de escucha directa para conocer los conflictos de las comunidades para definir en cuáles pueden apoyarlos.

Con su experiencia con grupos campesinos, explicó, sus creencias y convicciones se basan en la confianza y en el trabajo y aprendizaje en equipo, por lo que su intención es coadyuvar para seguir avanzando.

María Luisa Albores González asumió el cargo ayer en Semarnat

“Se trata de sumar esfuerzos, pero a través de la toma del espacio de vida por la gente, que es la democratización y la gestión participativa”, expresó Albores González.

Agregó que se trabajará de la mano con cada una de las entidades del país y aseveró que dará continuidad al proyecto encaminado a la creación de comités locales para atender de manera transversal el medio ambiente y darle vida a estos centros integradores, en coordinación con otras instituciones y dependencias.

Los comités, explicó, surgirán de la participación democrática a nivel de ejido, de comunidad, de ranchería, y Semarnat será la ventanilla para atender las necesidades que en ellos se concentran.

Albores González llegó al cargo tras la salida de Víctor Manuel Toledo, quien presentó su renuncia argumentando motivos de salud, y tras haberse difundido audios en los que revelaba las pugnas internas en el gabinete federal, y haber criticado a la curta transformación.

Por ello, el jueves pasado Albores tomó las riendas de Semarnat, dejando la Secretaría del Bienestar en manos de Francisco Javier May.

Agregó que su gestión se basará en los principios dictados por el presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar.

Afirmó que la austeridad “continuará siendo su etiqueta de trabajo”, como lo hizo en Bienestar, sin dejar de lado los proyectos que ya se venían haciendo en Medio Ambiente.

Así, puntualizó, ejercerá un esquema de trabajo como el que implementó desde esa dependencia, donde se coordinaba con la Sedatu para el ordenamiento territorial y el reglamento interior ejidal y comunal.

En la reunión de transición, Toledo destacó que el trabajo de Albores con grupos indígenas hará posible la conexión de las dos problemáticas fundamentales que enfrenta el país: el bienestar de las personas y un medio ambiente sano.

Además, le comentó los avances de la Agenda de Transiciones Ambientales de la Cuarta Transformación, que la Semarnat tiene como estrategia central para enfrentar los retos de la crisis ambiental y de salud que ocasionaron 30 años de políticas equivocadas.

A la primera sesión con la nueva secretaria acudieron los subsecretarios de Planeación y Política Ambiental, Arturo Argueta, y de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo.

También los titulares de organismos del sector ambiental.

Del INECC, Amparo Martínez Arroyo; Profepa, Blanca Mendoza Vera; Conafor, León Jorge Castaños; Conanp, Roberto Aviña Carlín; Asea, Ángel Carrizales, e IMTA, Adrián Pedroza Acuña. Además, de la CAMe, Víctor Hugo Páramo.

Albores González, originaria de Ocosingo, Chiapas, es ingeniera agrónoma especializada en Zonas Tropicales con orientación en Cafeticultura Sustentable por la Universidad Autónoma Chapingo. Forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, donde ha coordinado el área de producción orgánica.

