Oficinas de PROFECO Playa del Carmen, cerradas a partir del lunes.

El aviso no fue confirmado, pero los trabajadores ya iniciaron los preparativos.

Luego de un lento proceso este día se confirmó que las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en Playa del Carmen serán cerradas, al menos esa indicación habrían recibido los trabajadores de la dependencia que atiende el cúmulo de quejas que a diario surgen en la Riviera Maya, incluida la población de Tulum.

Ni asesorías, ni atención a los consumidores, a partir de este lunes empezará la mudanza de los miles de archivos físicos hacia la oficina de Cancún a donde todo aquel que haya sido afectado en sus derechos como consumidor deberá acudir en caso de que quiera recibir orientación o atención por parte de la PROFECO.

Vale la pena recordar que durante la visita del procurador federal a las instalaciones de la subdelegación de la PROFECO en Playa del Carmen, Francisco Sheffield, recibió la petición de pobladores de Tulum para abrir una oficina que atienda a los consumidores del destino.

En entrevista telefónica, Jesús Montaño, responsable de Comunicación Social, indicó que no podía dar mayor información debido a que el proceso de reestructuración geográfica aún no ha quedado definido, lo que sí confirmó es que aún no está aprobado el reglamento en que las oficinas podrían reubicarse.

Según esta nueva propuesta, reestructurar geográficamente, significaría que las oficinas cambiarán de domicilio, incluso que Cancún podría atender a poblaciones de estados vecinos como Yucatán y Campeche, es decir que para denunciar un abuso por un cobro indebido por 30 pesos en la Riviera Maya -por ejemplo- el afectado deberá invertir mucho más en tiempo, dinero y esfuerzo para moverse hacia Benito Juárez.

“La previsión es que a mediados de mes se apruebe el nuevo reglamento y la nueva distribución geográfica de distribución, pero mientras no se apruebe (...) la propuesta considera una oficina de atención para la Riviera Maya, pero no sé si comprende una oficina o más de una. Más bien esta oficina para la Riviera Maya va a abarcar más que el estado de Quintana Roo”, comentó el responsable del área de comunicación de PROFECO.