Oficiará obispo de Quintana Roo misa con bandera gay de fondo en Playa del Carmen.

Tras rechazar el rumor de que la plaza 28 de Julio, ubicada frente al viejo palacio municipal de Playa del Carmen no fue prestada para celebrar la misa de Corpus Christi, el sacerdote católico Jaime Hagoh James, volvió a llamar a conferencia de prensa para dar a conocer que sí va el evento y confirmó el programa de actividades de este jueves 20 de junio.

En rueda de prensa, el cura invitó a los jóvenes a asistir este jueves 20 de junio, a las 19:00 horas, a la magna misa con motivo de la celebración de Corpus Christi frente al antiguo palacio municipal de Playa del Carmen y que será presidida por el obispo de Quintana Roo, Pedro Pablo Elizondo, aunque el sitio aún luce los colores de la bandera gay tras la marcha por el orgullo del pasado sábado 15.

“Hijito en mi propio país quemaron la bandera, en México han quemado la bandera, entonces una bandera representa algo, por el problema de los valores en las personas no vamos a quemar a las personas ¿verdad? Se pueden quemar banderas no pasa nada, pero no vas a quemar personas”, dijo Jaime Hagoh James.