Odín Dupeyron y su relación con la fama de prestigio en Cancún, exclusiva

El actor y escritor Odyn Dupeyron está de regreso en Cancún con dos de sus obras más importantes de su carrera, famoso se presentó previamente en la ciudad caribeña para apoyar una causa al donar las entradas para su espectáculo Esto Sé.

“Voy con dos obras con el monólogo ‘A Vivir’ que ya lleva 17 años en escena y de manera ininterrumpida porque ni siquiera el año que tuvimos pandemia paramos, o sea paramos mucho, pero dimos dos o tres funciones todavía y con ‘Veintidós, Veintidós’ esta lleva 11 años ya casi 12 va a cumplir en este 2022. Con esas dos obras vamos”.

Cancún es una plaza que ha adoptado a Odín de una manera peculiar, es de los pocos artistas que puede venir a la ciudad en cualquier fecha del año y llenar el teatro a pesar de que sus obras son cíclicas y cada año se presentan.

“Me siento muy contento, me emociona, me llena de orgullo saberme querido porque la verdad es que ni siquiera es una fama como el de la tele, ¿sabes?, que es de una forma más superficial, esta fama que me pasa a mí tiene que ver con el contacto y el vínculo que hace la gente cuando va al teatro, entonces el cariño es bien bonito”, dijo en exclusiva a La Verdad Noticias, Odín Dupeyron.

Odín recordó su última actuación en Cancún a principio de año en apoyo a Brian Wojdyla, pues le donó todo lo recaudado a su rehabilitación; “Esa función que hicimos de beneficencia de ‘Esto Sé’, fue increíble cómo la gente se reía se emocionaba y gritaba siempre me ha gustado regresar a Cancún”.

“Tengo la enorme fortuna de que pase eso muy seguido, me pasa en Cancún, me pasa en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, en Juárez, en Puebla, de verdad que la conexión que llevo con la gente es especial, por mi manera de ser supongo, por lo que digo, no se es no es un discurso y el marketing no está planeado pero funciona y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de que pase, es indescriptible”.

El actor se siente pleno de poder presentar sus obras a través de los años y estos sigan causando un efecto positivo en quien los ve, además de que actualmente jóvenes de cerca de 15 años se interesan en lo que Odín escribió hace casi dos décadas.

Odín Dupeyrón se presentrá en Cancún el 20 y 21 de mayo

“Siento satisfacción de que después de todo este tiempo a la gente le siga gustando mi trabajo, no creo que sea algo eterno, ojalá que sí, ojalá que tenga 90 años y pueda seguir haciendo esto y seguir predicando todo esto a la gente porque además hay chavitos de 15 años, de 14 que les gusta mi trabajo”, dijo Dupeyron.

Odín señaló que la gente lo busca gracias a la calidad y calidez de su persona y su marca es garantía de un producto que dejará una huella en la personas; “Hay dos tipos de fama la fama soltera que tiene que ver con que seas conocido y la fama que está casada con el prestigio, que es lo que a mí me gusta a mí me gusta que cada vez que cada vez que se diga mi nombre la gente sepa que verán algo de calidad”, finalizó.

