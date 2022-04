Odalis Gómez recibe constancia para candidata a diputada de FXM del Distrito 2

De acuerdo a los tiempos establecidos por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), la tarde de este miércoles 13 de abril, se hace la entrega de la constancia que acredita a Odalis Gómez Millar como candidata al Distrito 2 de Cancún por el partido Fuerza por México (FXM), donde tendrá a Marilyn Torres como su suplente.

Recibe constancia del Ieqroo como candidata al Distrito 2 en Quintana Roo

La ahora candidata por el partido Fuerza por México por el Distrito 2, Odalis Gómez, agradeció a los presentes por acompañarla en este importante evento.

“Muchas gracias a todos ustedes por confiar en esta fórmula dé y para las mujeres”, declaró tras recibir su constancia

Gómez Millarz aseguró que “Fuerza por México es un partido que apoya a las mujeres y cuando me invitaron a participar no dudé, pues soy madre de una beba mexicana, quintanarroense y sobre todo cancunense, entonces como no tomar la oportunidad”.

Por su parte, Marilyn Torres se sumó al agradecimiento por la asistencia y resaltó la fuerza y la capacidad de las mujeres, donde dijo, que sin duda se logrará mucho.

