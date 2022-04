Observatorio ciudadano municipal de Cancún atento a los procesos electorales

El Observatorio Ciudadano Municipal de Cancún informó que existe un interés en participar e incidir con ideas, propuestas y demandas que recoge de la ciudadanía para construir la agenda ciudadana que sirva en la contienda electoral.

De cara a la presente campaña para la elección a Gobernador y Diputados locales al Congreso del Estado, se trabajará de manera imparcial, apartidista y apegada a derecho, señalaron sus integrantes.

El OCMC resaltó que esta elección y su resultado es importante para el futuro del Estado y la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, ya que derivado de la pandemia y los efectos negativos en la economía en todos los aspectos aún se enfrentan a diario, como lo es la reactivación económica.

El presidente del organismo, Edgar Ordóñez, destacó que la elección es decisiva en los nuevos tiempos políticos, donde la ciudadanía está más enterada, más informada, tanto en las redes sociales como en los medios y la propaganda que a diario observa.

Reconoció la importancia al emitir el voto, donde asumió que "debemos elegir a conciencia, saber que proponen los candidatos y conocerlos por su trayectoria y lo que han hecho por la gente”.

Subrayó la organización ciudadana que está integrando una agenda ciudadana con la gente para que posteriormente en los encuentros o respuestas de las candidatas y candidatos al Gobierno del Estado, se sepa qué es lo proponen para solucionar dichos problemas y retos que tiene el Estado de Quintana Roo.

La agenda en sí es una aportación modesta, básica e indispensable que se está construyendo día a día, hasta el día de la elección y que refleja las demandas más sentidas de los habitantes.

Explicó que durante las mesas de trabajo, se realizaron ejercicios con preguntas, en las que se les cuestionó: ¿En el próximo Gobierno de Quintana Roo qué resultados te gustarían? Y la gente expresó: Más seguridad y armonía social con un 44.9 %, seguida de mejorar la situación y el crecimiento económico con un 18.01%.

Otra de las preguntas fue: ¿Qué le pedirías a los candidatos en el proceso electoral? La gente pidió: Una campaña de propuestas y compromisos realizables con un 94.5%; dejando a un lado la campaña de descalificaciones.

En otra pregunta se cuestionó: ¿votarás en las próximas elecciones para Gobernador de Quintana Roo? La mayoría señaló que SI, con más del 50. %; respecto a la pregunta: ¿Cuál crees que sea el principal problema del Estado? La respuesta fue La seguridad, seguida del tema económico. ¿Respecto quién te gustaría que te Gobierne si un hombre o una mujer? La gente contesto mayoritariamente no importa el sexo; así como preguntas relacionadas, como en tu opinión ¿porque crees que la gente no confía en la política? La mayoría señaló la corrupción, seguida de la respuesta: no cumplen, entre otras.

La tarea que se ha fincado el OCMC, es estar atentos e invitar a la población a seguir muy de cerca cuales son las intenciones de sus propuestas de los candidatos en la próxima contienda electoral.

