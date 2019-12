Obsequia ONG libros gratis a colonias populares de Playa del Carmen.

Para la activista, la lectura, el arte y la cultura ayudarán en la crisis que vive el país.

En abril de 2020 la organización LibrosLibres estará cumpliendo cinco años de llevar acciones de fomento de la lectura a la población en Playa del Carmen al llevar la biblioteca ambulante y promover el intercambio de libros, reveló Rossy Vivanco Torres, cofundadora de la Iniciativa Ciudadana de Fomento a la Lectura junto a Alejandra Cámara.

“Estamos intercambiando un promedio de 200 a 250 libros al mes, adicional a esto tenemos tres actividades anuales fuertes, ahorita en el mes de noviembre tuvimos el LibrosFest en el cual regalamos por medio de diferentes dinámicas más de 400 libros y hacemos siembras de libros en la mayor parte de las colonias de la ciudad, sembrando más de 120 libros para que la gente lea”, comentó la cofundadora de LibrosLibres.

Respecto a las múltiples ofertas de donaciones de libros, la luchadora social explicó que no cuentan con oficinas en la ciudad por lo que todo se hace a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de LibrosLibresPDC único medio de contacto, así mismo adelantó que como parte de las celebraciones para el Quinto Aniversario del programa se planean actividades dirigidas a la población infantil de Playa del Carmen.

“Recibimos todo tipo de libros de lectura ¿qué quiere decir esto? No enciclopedias, no libros de texto, no religiosos ni de asociaciones como Alcohólicos Anónimos o cuestiones así. Cualquier libro que te haya dejado una huella al leerlo es bienvenido”, comentó la activista respecto a qué tipo de materiales reciben y sobre todo aquellos que no son recibidos debido a su temática.

Finalmente reflexionó sobre la función de la lectura como herramienta de educación y para la vida por lo que junto a las artes y la cultura son lo que cambiarán la ola de inseguridad que vive el país.