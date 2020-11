Obra de Solaris detenida, pero no devuelven Playa Delfines (fotos)

La obra del Hotel Gran Solaris que se construye desde el 2018 y que gracias a un amparo se encuentra suspendida de mayo de de este año a la fecha, ha dejado cimentada gran parte de los 18 mil 844.31 metros cuadrados del terreno, que al parecer no piensan devolver a Playa Delfines de Cancún.

En un recorrido que La verdad noticias, realizó por la construcción que se encuentra rodeada por una gran barda perimetral y que solo personal que resguarda el lugar son los únicos que se mantienen en la obra, mencionaron que no se realizan trabajos desde que inició la pandemia al parecer por un problema legal desde que se construyó la barda perimetral.

Construcción del Hotel Solaris continúa suspendida

Obras del Hotel Gran Solaris continúan suspendidas en Cancún

La edificación que tendría una inversión de 90 millones de pesos que se encuentra al lado de un predio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que colinda con Playa Delfines, mejor conocida como El Mirador, se detuvo desde el mes de mayo a pesar de una estrategia de promoción de amparos exploratorios por parte de Villas Solaris, S. de R. L. de C.V, que no pudieron acreditar.

Daños a la fauna del lugar ocacionaron la suspensión de la obra

En las imágenes que La Verdad Noticias pudo obtener, se puede ver que la construcción abarca gran parte de la Playa, inclusive cerca de un lugar de eclosión de tortugas que está rodeado de una malla perimetral para no verse afectado por una láminas que rodean la parte de la construcción del Hotel Gran Solaris, situación que fue una de las causas por la que se le negó el amparo la empresa poblana Villas Solaris, S. de R.L. de C.V.

Gran Solaris violó manifestación de impacto ambiental

Cabe recordar que en la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama ha mencionado que las acciones emprendidas, fueron sustentadas en un trabajo juridico y técnico para que la empresa, no siguiera con la construcción por violar la Manifestación de Impacto Ambiental 04/SGA/1019/17 que expidió la delegación federal en Quintana Roo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el 17 de julio de 2017.

Hotel Solaris constuyó barda perimetral abarcando gran parte de la playa del lugar

A las irregularidades del pretendido All Inclusive se sumó la construcción de la barda perimetral que se hizo durante la cuarentena decretada por la pandemia del Covid-19, por lo que la construcción del Hotel Solaris no continuará sin embargo la personas que arriban al lugar piden que se les devuelva la playa y que no se dañen las especies marinas que se encuentran protegidas.