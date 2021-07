Obligan a sancionar a quien no porte cubrebocas en Chetumal.

El director de la COFEPRIS, Miguel Pino Murillo, afirmó que han obligado al Ayuntamiento de Othón P. Blanco a que aplique sanciones contra los ciudadanos que no porten cubrebocas en la vía pública o en el transporte de pasajeros.

Resaltó que prevalecía una especie de omisión por parte de la comuna capitalina, cuyo presidente municipal es Otoniel Segovia Martínez, para hacer valer las disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado para frenar la alta incidencia de contagios de COVID-19.

En consecuencia, el titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) reconoció que fue necesario presionar al Ayuntamiento para que exigiera el uso obligatorio del cubrebocas en la vía pública.

No habían respondido a nuestra solicitud de sumarse a estas acciones para sancionar a quien no use el cubrebocas en la vía pública, recordemos que su uso es de carácter obligatorio.