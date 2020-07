Obliga a su hija a ponerse traje contra el COVID-19 para viajar a Cancún

A través de las redes sociales, dos fotos comenzaron a hacerse viral, pues se aprecia a una joven de aproximadamente 28 años de edad, en el aeropuerto, esperando a que su vuelo salga para Cancún, sin embargo lo viral o raro, es que estaba con traje especial contra el COVID-19, la razón, su madre la obligó, era la condición si quería viajar.

La joven de nombre Alexia Padilla, es la responsable de estas fotos virales en redes, donde ella misma lo publicó en su cuenta de Twitter; según, iba a viajar a Cancún por la graduación de las hermanas de su novio, sin embargo por la situación actual, se cancelaron dichos eventos en las escuelas, pero ella no iba a desaprovechar los boletos, pues ya los había comprado desde enero, es decir, su nuevo objetivo era para ver a su novio.

Se acercaba la fecha y la joven le pidió permiso a su madre, a lo ella le dijo que si quería viajar, tenía que ponerse un traje especial contra el COVID-19, además de llevar todo lo necesario para desinfectar los lugares donde ella ande, así fue, se vistió y llegó de esa manera al aeropuerto y a Cancún.

“Mi mamá me dejó ir a la graduación de las hermanas de mi novio (y obvio a verlo a él) con la condición de que me fuera así (ella juraba que no lo haría) y pues esa soy yo en el aeropuerto jajajaja”, escribió en sus cuenta oficial de Twitter, como prueba de que es real lo que ella hizo, con tal de ver a su novio y viajar a Cancún.

Las dos fotos ya rebasaron las más de 171 mil reacciones, 10 mil comentarios y más de 11 mil veces compartidas, es decir, ya es viral Alexia, hay que destacar que estas fotos la publicó el pasado domingo 5 de julio, pero se desconoce si fue ese mismo día que viajó o sólo lo publicó días después, lo cierto es que obedeció a su madre.

Por último, recordemos que los contagios en Quintana Roo y en especial en la zona sur del estado están aumentando drásticamente, al grado de que regresaron a la cuarentena y cierre de negocios, Chetumal es uno de los municipios más rebeldes, pues allá los casos al día son de 70 a 80 por día, cifras lamentables.