Obliga Laura Beristain a comerciantes a adquirir certificados sanitarios a $300.

Laura Beristain a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Solidaridad, a cargo de Amanda Isabel De Gyves Carral, junto con personal de la empresa CoBitdes 21 habrían aprovechado la situación de contingencia y la necesidad de los comerciantes para forzarlos a adquirir un certificado de sanitización por 300 pesos.

Este día las redes sociales denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Solidaridad, y la empresa CoBitdes 21 hacen su “agosto” en el reinicio de actividades por Covid-19 al pedir como requisito que los tianguistas de Playa del Carmen obtengan un certificado de sanitización por un costo de 300 pesos.

Vende Laura Beristain certificados sanitarios a 300 pesos.

Y es que el abuso por parte de Laura Beristain va más allá al utilizar al personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Solidaridad a cargo de Amanda Isabel De Gyves Carral, y la Dirección de Industria y Comercio amagan a los comerciantes con que, de no pagar, por certificado de sanitizacion que expide la empresa CoBitdes 21 con vigencia de 21 días serían considerados como no aptos para realizar sus actividades ante una presunta falta de atención a los protocolos sanitarios.

La comitiva enviada por Laura Beristain incluye a trabajadores municipales que visten overoles así como una bomba aspersora que esparce líquido sobre las mercancías y locales semi fijos en menos de cinco minutos para obtener un certificado de la empresa CoBitdes 21, así mismo se supo que en colaboración con la líder de los tianguistas de la colonia Luis Donaldo Colosio expidieron 100 documentos este domingo en el reinicio de actividades del comercio informal según el Semáforo Epidemiológico del Estado que de encuentra en color naranja.

Seguro te interesa: Directivo de Beristain exhibe paseo en playas en plena cuarentena

Cabe mencionar que los comerciantes se vieron decepcionados al no tener otra alternativa que comprar el certificado para poder trabajar y poder generar recursos tras seis semanas de inactividad, por lo que indicaron no tener otro “remedio” pues si no de otra manera no podrán ofrecer sus mercancías en los próximos días.

Lee más de Quintana Roo