Obispo de Cancún arremete contra la consulta popular

El obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, arremetió contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por la decisión de destinar 500 millones de pesos para la realización de la consulta popular, en lugar de que ese dinero se destinara para atender prioridades, como es el sector Salud.

Recursos de la Consulta Popular debieron destinarse al sector Salud

El obispo consideró como excesivo el dinero que se destinó para la Consulta Popular.

“Si yo fuera el presidente, emplearía los 500 millones de pesos para comprar sábanas para los hospitales (…) ya no solamente no hay sábanas, si no tampoco medicinas para que no se sigan muriendo los enfermos, es lo que dicen los médicos”, señaló el monseñor.

Agregó que otro de los sectores en los que se debería destinar recursos es el de seguridad, ya que en que en diferentes zonas del país los índices delictivos han crecido, y Cancún no se queda exento, pues la violencia y la trata de personas presentan un aumento en los últimos meses, ya que este último delito es muy lucrativo para la delincuencia organizada.

“Si yo fuera gobernante, todos los recursos los emplearía en garantizar la paz y la seguridad a la sociedad”, dijo, al señalar que la prioridad del presidente, gobernadores y alcaldes, es garantizar la seguridad y la paz a todas las personas que están en territorio mexicano.

Iglesia respeta protocolos sanitarios

El obispo de Cancún destacó que la iglesia respeta los protocolos sanitarios contra COVID-19.

Por otro lado, Pedro Pablo Elizondo aseveró que durante pandemia del COVID-19 en las iglesias se están cumpliendo estrictamente todos los protocolos sanitarios.

“Todas las iglesias son abiertas y por ello, las personas se quedan afuera, entonces nunca han existido problemas de aforo, no viene mucha gente y no están llenas”, declaró.

Comentó que en Quintana Roo, 12 sacerdotes de esta Diócesis que se han contagiado de COVID-19 han logrado recuperarse favorablemente, “el último, el padre de nombre Eusebio Mendiola ya despertó tras haber sido entubado más de 20 días, ya está en franca mejoría”, finalizó.

