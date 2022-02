Obispo Pedro Pablo en desacuerdo con la consulta de Revocación de Mandato 2022

Luego de que arrancó este viernes 4 de febrero la veda por la consulta de Revocación de Mandato 2022, el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. El obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, expresó su inconformidad por esta acción del gobierno federal, el opina que es innecesario.

“Pues yo lo voy a pensar muy bien si acudir o no; en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y en esos países, el gobierno se cuida de la revocación, aquí en México es diferente, se me hace extraño que es el mismo gobierno que está promoviendo la revocación; no se entiende; no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

Dijo que si él fuera gobernante destinaría el dinero para cosas más importantes

Señaló que todo el dinero que se van a gastar y los recursos que van a destinar, deberían mejor voltear a ver al pueblo y las necesidades del mismo, ya que hay situaciones más importantes y urgentes que México necesita.

“Si yo fuera el gobernante, yo usaría ese dinero para medicinas en los hospitales, para sábanas, para atender a los enfermos, aquí en catedral viene mucha gente pidiendo medicinas y no hay, creo que hay otras cosas más urgentes. Para qué le hacen tanto cuento, porque más historia, dejemos que termine AMLO su mandato en 2024 y punto”, enfatizó el obispo Pedro Pablo Elizondo.

En este sentido, pidió a la ciudadanía mejor a participar y pensar bien por quien van a votar en estas próximas elecciones en Quintana Roo y recomendó que volteen por aquel candidato que tiene principios, valores y sea una persona preparada, además, exhortó a la población a no dejarse llevar.

“Reflexionen su voto, no hay que dejarse llevar, hay mucha manipulación de la información, necesitamos tener un juicio crítico muy agudo para ver el bien de México, que es lo que realmente beneficia a los mexicanos, cada quien es libre, fijense en la honradez, limpieza y deseo de ayudar la ciudadanía; que el candidato sea una persona preparada y honesta”, concluyó.

