"Nunca me sentí mejor": última obra de teatro en Cancún

Última obra de teatro en Cancún

Se estrenó la obra ‘Nunca me sentí mejor’, una historia en donde un periodista frustrado trata de encontrar la paz, ya que su jefe no le permite publicar lo que él quisiera, no obstante su rutinaria vida familiar se ve en riesgo debido al surgimiento de un nuevo amor.

Con Didier Caballero, Álvaro Balam, Jorge Jufresa, Nancy Basurto y Rosana Arjona, bajo la dirección de Juan Carlos Serrano, se estrenó la obra que se presentará a partir de febrero del 2018 en La Carpita Teatro.

En entrevista con el director nos comentó que la obra se pretende presentar una vez al mes y que hay posibilidades de que sea presentada en la Muestra Estatal de Teatro, además señalo que la historia es original y fue escrita por el mismo.

Con un original montaje en donde las luces y los colores se hacen énfasis en la escena, y con cuatro sets instalados al mismo tiempo, hacen de esta historia entretenida, este fue la última presentación del año con respecto a obras teatrales en la ciudad.