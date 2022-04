Nuevo intento de CMIC Quintana Roo por participar en Tren Maya.

Empresarios constructores afiliados a la CMIC en Quintana Roo realizarán un nuevo intento para ser considerados en el tramo cinco del Tren Maya.

Y es que, de acuerdo con el líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, Diego Cortés Arzola, con tan sólo 10 por ciento de participación lograrían reactivar su economía, severamente afectada por la pandemia de la COVID-19.

Lamentó que, tras las modificaciones al trayecto original del Tren Maya, se perdieron los avances en las negociaciones que se mantenían tanto con el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) como con Grupo México, hasta ese momento responsables del proyecto.

Diego Cortés destacó que ahora que el control de la obra está en manos del Ejército Mexicano, las negociaciones tendrán que empezar de cero, por lo que harán un nuevo intento para participar.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, todo indica que únicamente sería contratada cierta maquinaria y servicios como laboratorios.

El líder de la CMIC reveló que, en lo que respecta al tramo 5 norte con FONATUR, se tenía proyectado una inversión de 480 millones de pesos en obras complementarias y tras el cambio de trazo solo se ejercieron 250 millones de pesos.

Nuevo intento de CMIC Quintana Roo por participar en Tren Maya.

¿Voluntad militar?

Señaló que en los tramos 5, 6 y 7 la participación de las empresas locales dependería mucho de la capacidad técnica de la maquinaria disponible y del equipo de transporte que se pudiera arrendar, pero todo dependerá de la buena voluntad del Ejército.

Lamentó que no exista una sub contratación como tal, que sería el panorama ideal, ya que eso les permitiría tener participación respecto a materiales, mano de obra, maquinaria y todo lo que conlleva aunque al no tener el Ejército esas facultades la probabilidad es que sean únicamente prestadores de algunos servicios.