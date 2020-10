Nuevo caso de los abusadores de Paseos Kabah de Cancún

Después de que se diera a conocer cómo un par de señores atacó sexualmente a una familia entera sin ningún escrúpulo, salió a relucir que no fueron las primeras personas de las que abusaron, pues resulta que ese mismo día los conocidos como "los Abusadores de Paseos Kabah" atacaron a una estudiante.

Durante el zafarrancho que se armó en Paseos Kabah en Cancún debido a que los vecinos se indignaron al ver lo que estos señores hacían con cuánta mujer pasaba por la zona, se realizaban transmisiones en lo que llegaba la autoridad, sin embargo en una de esas transmisiones una víctima más apareció y habló.agre

Mujeres víctimas de los hombres de Paseos Kabah

"Hola a todos, quisiera decirles más que nada a todas mis amigas y conocidas por favor ¡No salgan!, el día de ayer fui a hacer un trabajo de la universidad en la región 222, me retiré de ahí a las 9 de la noche y caminé a tomar un taxi cuando me percate que tres tipos me empezaron a perseguir y yo corrí hasta que uno de ellos me alcanzó, jaló mi cabello y tiraron al suelo, me empezaron a jalonear, a tocar, rompieron mi ropa y yo como pude me defendí y respondieron con golpes y patadas“.

"Por favor ayúdenme a difundir para que encierren a estos tipos, a uno no lo detuvieron y sigue suelto, no sólo a mí me agredieron, también a 4 niñas más. Por favor cuidemonos. Tengo mi espalda y mi cara toda golpeada y me lastimaron mi cesárea“.

Los hombres son agresivos

Abusadores de Paseos Kabah atacaron a otra joven

Te recomendamos: ¿Hallaron estatuas mayas con formas extraterrestres en excavaciones del Tren Maya?

"Fue la experiencia más horrible de mi vida, pues como pude me defendía y le imploraba a Dios que me dejara llegar a casa que tenía que cuidar a mi hija; por favor niñas cuídense mucho".

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Esta fue la historia de otra mujer a quienes estos tipos agredieron, abusaron y cometieron intento de feminicidio, pues las heridas que le dejaron son graves, los abusadores de Paseos Kabah permanecen detenidos por la terrible acción que cometieron.