Nuevas oportunidades de negocios para empresarios de Quintana Roo

Productores quintanarroenses que participaron en el 15° Foro Global Agroalimentario 2018, “Agricultura 4.0 la revolución del sector”, reconocen el trabajo que realiza la administración del gobernador Carlos Joaquín a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), para generar más y mejores oportunidades que permitan que la gente del campo mejore su economía y el bienestar de sus familias.

Así lo señaló Suemy Maribel May Pool, productora de miel quien tuvo la oportunidad de dar a conocer sus productos y realizar contacto directo con consumidores para futuras compras, “Tuve la oportunidad de dar a conocer las propiedades de la miel de abeja Melipona a las personas que asistieron a este foro, quienes quedaron muy interesadas y me compraron el producto. Me fue muy bien, ya que vendí bastante producto y realicé contacto con ellos para futuras compras”.