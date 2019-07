“Nueva generación” de madres universitarias en Quintana Roo|



En la fase de construcción de sus carreras universitarias, 58 alumnas de Quintana Roo se embarazaron y pocas recibieron apoyos económicos que permitieran continuar con mayor facilidad sus estudios, además expertos señalan que las mujeres pasan por crisis emocionales que de no encontrar vínculos fuertes en la pareja o familia las induce a abandonar los estudios y aventurarse a ser madres solteras.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) a través de la Dirección de Educación Superior se reportó durante el ciclo escolar 2018-2019 el embarazo de 58 mujeres estudiantes provenientes de universidades públicas del estado, de las cuales 36 jóvenes, equivalente al 62% de los casos ya tuvieron labores de parto y tienen a sus hijos e hijas.

Documento que muestra el número de embarazos de universitarias por municipios.

La autoridad de educación superior detalló que del total de mujeres embarazadas, 31 provienen de casas de estudios en Othón P. Blanco, son 19 mujeres en Benito Juárez, cinco del municipio de Solidaridad, dos de Bacalar y una de la zona maya en Felipe Carrillo Puerto.

El sector educativo del estado ofrece apoyos a jóvenes estudiantes embarazadas en nivel medio superior y superior, a través de becas mensuales, a través del programa PromaJoven; sin embargo, de las 58 mujeres que en este ciclo escolar se embarazaron sólo dos consiguieron acceder a los apoyos, una de ellas con una beca mensual de mil pesos en Othón P. Blanco y una joven más en Benito Juárez con apoyo mensual de tres mil pesos. El requisito indispensable es que las estudiantes continúen estudiando.

Embarazo provoca crisis emocionales en universitarias

Las mujeres universitarias que se preparan profesionalmente y en el transcurso de sus estudios se embarazan sufren de crisis emocionales, porque en la mayoría de los casos, la gestación de una nueva vida no formaba parte de sus planes, por lo que no tener vínculos o redes de apoyo fuertes con la pareja o la familia provoca ansiedad o crisis emocionales que las orillan a abandonar los estudios o continuarlos pero como madres solteras.

El mayor caso de estudiantes embarazadas provienen de universidades de Othón P. Blanco.

La psicóloga del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún, Norma González Martínez, explicó que en este ciclo escolar 2018-2019 ha dado apoyo al menos cinco casos de jóvenes estudiantes que en el transcurso de su preparación académica se embarazaron.

En la mayoría de los casos son mujeres estudiantes que en una relación de pareja, no fue eficiente el uso de los métodos anticonceptivos, en los que se involucra la responsabilidad del hombre y la mujer y en otros incluso no detectaron el embarazo a tiempo, por lo que en caso de tomar alternativas como el aborto, ya no son una opción por pasarse de las semanas permitidas por la ley de Quintana Roo.

“Sí es una crisis emocional porque no habían planeado embarazarse, en algunos casos todavía viven con sus padres, entonces implica en cómo van a decirle a los papás que se embarazaron mientras están estudiando”, dijo la especialista.

La psicóloga explicó que en algunos casos se trata de familias con condiciones económicas limitadas que tienen muchos integrantes de la familia, por lo que se da impulso a mujeres de la familia para estudiar, el núcleo familiar deposita sus recursos en las estudiantes y al suscitarse embarazo no planeado les afecta emocionalmente al sentir que no podrán concluir sus estudios.

La crisis emocional que sufren las jóvenes estudiantes abarca varios contextos, desde la pareja, la familia, como exhibirán la noticia ante la sociedad y de manera personal con un sentido de desesperanza, ya que en algunos casos son jóvenes que aparte de estudiar también trabajan para poder pagar gastos de la universidad, por lo que en primera instancia se visualizan con problemas que derivará en dejar la escuela y entran a un ciclo de ansiedad y estrés, aseveró la psicóloga de CIAM Cancún.

Pese a los programas de salud y prevención para adolescentes y universitarias, muchas resultan con embarazos no deseados.

La especialista agregó que en estos casos es necesario el apoyo de la familia, no dejar en desprotección a la mujer, y buscar apoyos económicos que les permitan continuar sus estudios, además de seguir conductas de autocuidado, es decir, monitoreo de salud para avanzar con la gestación, alimentación e higiene. Formar redes de apoyo, que incluyen a los compañeros de escuela, para apoyarlas en tareas y proyectos y no haya retrasos académicos, además de que las universidades fortalezcan sus redes de atención psicológica para dar apoyo emocional en las mujeres estudiantes.

La psicóloga de CIAM sostuvo que un embarazo no es limitativo para continuar la preparación académica, pero es necesario apoyarlas emocionalmente para que su salud no se deteriore por ansiedad al sobre llevar la situación y también para gestar con salud a una nueva vida y continuar preparándose académicamente para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos e hijas.

