Nudismo; Hoteles de “ropa opcional”, la nueva tendencia en Tulum para vacacionar

El turismo ha cambiado constantemente a lo largo del tiempo, ahora, los turistas no buscan un lugar, buscan experiencias, es por eso que diversos movimientos ocupan ahora un lugar importante en los conceptos de los hoteles, uno de los recientes es el famoso ‘Ropa Opcional’ en el que se da la facilidad o no, de usar alguna prenda dentro de las instalaciones del inmueble que generalmente es uno de los hoteles nudistas.

El turismo ha ganado terreno en la especialización de ciertos sectores, desde las parejas swinger, hasta los famosos naturistas, sin embargo el tener la opción de usar ropa o no en un hotel es algo que está causando mucho impacto positivo en las personas que prueban este tipo de conceptos que los sacan de su zona de confort y que les ayudan incluso con su seguridad, esto sucede en Tulum.

La ropa opcional es la nueva tendencia en turismo

Edén Carrillo, gerente del hotel Intima Resort en Tulum, es uno de los expertos en el movimiento de Naturismo ya que el hotel que administra es famoso por ser de ropa opcional, en donde se practica el nudismo y en fechas especiales llegan las parejas Swinger, él nos habló del movimiento y de su importancia a nivel personal.

“Para comenzar, invito a la gente que se anime, relamerte aquí hay mucho respeto, el principal obstáculo que se puede apreciar es el pensar, me va a dar pena, la gente me va a juzgar, me van a estar viendo, aquí hay mucho respeto, se vigila mucho eso, somos un ambiente muy cómodo, y se siguen las reglas primordiales del naturismo”, comentó en exclusiva.

Ropa opcional, la moda en el turismo en Tulum

Cabe mencionar que el movimiento naturista en el cual se incluye la ropa opcional, es muy distante a las parejas Swingers, Eden Carrillo nos explicó de manera muy superficial algunas diferencias y como un hotel reconocido trabaja con cada uno de estos sectores relativamente nuevos en el municipio de Tulum.

La sensación de libertad es saludable y ayuda al autoestima

“Los swinger son grupos cerrados son grupos selectos y se casi siempre se conocen entre ellos, y tienen relaciones más sólidas, para que alguien se incluya requieren cierto tipo de aprobación, la ropa opcional o naturismo, es un movimiento de mucho respeto, y ver el cuerpo como algo natural, siempre se explican las reglas y por ejemplo, aquí lo principal es traer una toalla por higiene y respeto y si en un momento alguien confunde las cosas, se le contiene”, explicó, además los eventos Swinger se hacen en fechas exclusivas y nunca coinciden con turistas naturistas en Íntima Resort.

Vacaciones al desnudo en Tulum en hoteles de ropa opcional

Actualmente el mercado mexicano está ganando lugar en este movimiento y buscan experiencias diferentes, son los jóvenes quienes se atreven a experimentar hospedarse en hoteles de ropa opcional, la cuestión generacional es muy importante en este movimiento pues cada vez hay más personas interesadas en vivir este concepto.

Los mexicanos jóvenes son el nuevo mercado creciente

“Las generaciones que están ahora por debajo de los 40 años, tienen la mente un poco más abierta a intentar este tipo de cosas, ya hablando de los 25 años para abajo, buscan tener experiencias, son muchísimo más abiertos es por eso que intentamos ser más accesibles, porque muchas veces no lo permiten los precios prohibitivos”, argumentó Edén Carrillo.

Con información de Ángel Balán, fotos cortesía Intima Resort Tulum