"No tengo miedo a perder", Braulio Vázquez, peleador de Muay Thai en Cancún

El Muay Thai ha marcado la vida de Braulio, quien a su corta edad ha vivido momentos determinantes que lo han hecho incluso pensar en tirar la toalla. La muerte de su hermano mayor y posteriormente la de su primer entrenador en un lapso de tiempo corto lo desbalancearon. Ambos sucesos serían su impulso para no caer en el hoyo. Ahora representa a Quintana Roo.

“Me emociona que voy a viajar para pelear a otro estado, cosa que yo nunca había hecho y eso es lo que me emociona tanto aunque sean peleas amateur”, comentó Braulio Vázquez.

El Muay Thai es uno de los deportes de contacto más respetados en el mundo por ser difícil y hasta peligroso, por lo mismo es hasta ahora que gana protagonismo. Los jóvenes han visto una oportunidad para refugiarse en este arte marcial a pesar de que no hay espacios para aprender y practicar y tampoco apoyo por parte de algún nivel de gobierno.

“Más que nada somos un equipo y vamos a representar a Quintana Roo, somos un selectivo pero en lo personal cada uno de nosotros representaremos al estado en cada pelea. Yo me siento bien con esta oportunidad de que los contendientes de otros estados vean que aquí (Quintana Roo) tenemos nivel de pelea”.

Braulio lleva practicando Artes Marciales Mixtas (MMA) cuatro años y desde hace dos años comenzó a especializarse en el “boxeo tailandés”, sin embargo hace un año no tenía una meta como tal. La vida cambió cuando su hermano perdió la vida hace un año, justo antes de realizar sus primeras peleas. Las canceló.

“En mi pasado siempre rechazaba peleas y siempre las botaba o me daban miedo por sentir que me iban a lastimar o algo así”, señaló.

En un inició perdió sus primeras batallas, y por el duro momento que pasaba en su vida personal pensó en tirar la toalla, pero su primer profesor de Muay Thai, no quitó el dedo del renglón y continuó trabajando con Braulio.

“Mi profe Walter falleció… Entonces eso me inspiró y dije que no seguiría botando peleas, pierda o gane voy a seguir peleando porque me gusta, al fin y al cabo lo que voy a ganar va a ser experiencia. No permití que me afectara, no me hundí en el hoyo, lo tomé de inspiración para salir adelante, la gente que te rodea ayuda mucho”, reveló.

En este segundo momento difícil en su carrera se acercó alguien que le hizo ver las cosas desde otra perspectiva y lo motivó para continuar en el mundo del deporte pero ahora sin inseguridades.

“Un profe de boxeo a mí me dijo, ‘¿a que le tienes miedo, a perder?’, yo ya le había contado mi historia y de que yo había perdido muchas peleas y al principio me dijo que no tenga miedo a perder pues qué más iba a perder si ya he perdido demasiado”, compartió.

Braulio además estudia actualmente la carrera de enfermería en la Universidad, además de que en las noches juega basquetbol y trata de estructurar su vida con las cosas que le gusta hacer de una forma organizada.

“Yo ya he perdido mucho, ¿si pierdo una pelea que más voy a perder?, pues nada, esto lo tomé de inspiración. Antes de que muriera mi profesor no tenía una meta, desde que murió fue un punto más de inspiración para mí”, comentó.

Actualmente Braulio Vázquez ha logrado junto con ayuda de sus papás comprar sus boletos para viajar a la Ciudad de México y de ahí trasladarse a Puebla, sin embargo necesita cubrir gastos de alimentación, hospedaje y equipo de seguridad por lo que decidió recurrir a las redes sociales para conseguir patrocinios y apoyo.

El número celular al que se pueden comunicar es 9982126829 y en su Facebook está como Braulio Vázquez. Incluso, actualmente, sus compañeros de clases están organizando rifas de artículos para conseguir recursos, sus compañeros de 317 Fighters Club, que también irán a representar al estado, están buscando apoyo.

