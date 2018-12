No tengo derecho a fallar: Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 2018-2024.

Con una dura crítica por la “ineficiencia” del modelo económico neoliberal y cuestionamientos a la reforma energética, impulsada por su predecesor, Enrique Peña Nieto ya investido como presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de recibir la banda presidencial en el Congreso de la Unión, dirigió un mensaje en el que agradeció a Peña Nieto no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales.

“En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales”, espetó el presidente López Obrador ante un visiblemente incómodo Peña Nieto.

Y fue más al decir: “Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad”

SALDOS DEL NEOLIBERALISMO

36 años de modelo económico neoliberal

2 % anual creció la economía bajo ese modelo.

1’763 mil barriles diarios se extraen. Es decir, 41 por ciento menos de lo estimado con la Reforma Energética y con tendencia a la baja.

40 años sin construir una refinería

60 por ciento cayó el poder adquisitivo del salario de los mexicanos

24 millones de mexicanos migraron a EU, y que envían

30 mil millones de dólares anuales

135 lugar ocupa México por Corrupción

10 billones valor de la deuda pública

AMLO PROPONE

10 programas sociales prioritarios, de los que destacan

Elevar al 200 % pensión para los abuelos

1 millón de hectáreas a reforestar

1,500 kilómetros de vías para Tren Maya

2‘300 mil jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices

10 millones de becas a estudiantes

100 universidades públicas nuevas

8 mil elementos del EMP más 3 mil 200 orejas formarán parte de la Guardia Nacional

266 coordinaciones territoriales para el Plan de paz y seguridad

Durante varios minutos de los 78 que duró este mensaje, López Obrador siguió señalando el “desastre para el país de la política neoliberal”.

Y agregó: Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación.

“Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”, dijo.

“No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país”.

En este punto de su mensaje fue interrumpido por los integrantes de la bancada panista quienes al unísono hicieron un pase de lista de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y en respuesta a esta reacción los legisladores de Morena sacaron pañuelos blancos que agitaban al mismo tiempo que los panistas ofrecían sus arengas.

Ceremonia de entrega del Bastón de Mando y Primer Discurso a la Nación https://t.co/DYhVNNefBW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de diciembre de 2018

“Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, respondió un aparente tranquilo AMLO.

Después de la agitación en la que también se pudo ver una manta con la leyenda: "Maduro no eres bienvenido", con la fotografía del presidente de Venezuela y algunos carteles con los mensajes "Que baje la gasolina" o "Democracia sí, autoritarismo no", el tabasqueño siguió hablando en una especie de resumen de todo lo ofrecido en su campaña insistiendo en el combate a la corrupción, la austeridad, una verdadera separación de poderes, la anulación del fuero, cuando nuevamente fue interrumpido por los legisladores panistas que exhibían pancartas con distintas peticiones.

Ante ello López Obrador enfatizó: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles”, dijo.

Enumeró lo que ya había difundido como parte de sus programas, entre los que destaca aumentar al doble las pensiones para los abuelos, la construcción del tren maya, la refinería en Tabasco, la conformación de la Guardia Nacional con elementos de la Sedena, Semar y Policía Federal.

Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho a fallar.