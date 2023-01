"No somos iguales" Taxistas condenan a taxistas agresivos de Cancún

No sólo es la ciudadanía o los gobiernos municipal y estatal, los taxistas también condenaron a sus colegas por provocar revueltas, generar bloqueos y protagonizar agresiones contra turistas y conductores de Uber, dándole una mala imagen a Cancún ante los ojos del mundo.

En la zona urbana, los taxistas se han manifestado en contra y han rechazado el actuar de sus pares en la Zona Hotelera.

“No todos tenemos la misma postura. Nosotros salimos a buscar el pan de cada día y vivimos al día y ojalá se resuelva de mejor manera para que no afecte. Hay taxistas malos, no lo voy a negar, pero habemos muchos buenos también”, dice Luis, de 62 años, con 40 años de experiencia en el volante.

Miguel Sánchez tiene 63 años y se ha dedicado al oficio de taxista desde hace 38. En todo ese tiempo nunca se ha metido en problemas con nadie, afirma, por eso ver cómo ha escalado la violencia por parte de los taxistas de Cancún lo pone a reflexionar.

“Siempre se ha hablado de los taxistas, que son malos, algunos sí, pero no todos. Ahora sí que desapruebo la violencia. El gobierno debería meter orden, tanto a Uber como mototaxis y a todos, pero no hay un orden”, se lamenta.

Con 22 años de taxista y 51 años de edad, Rodrigo dice que hay trabajo para todos, incluso para Uber, y se deslindó de los taxistas agresores porque le causan un gran daño a Cancún.

“No estoy de acuerdo en que se manifiesten en la vía pública porque afectan el turismo, empresas, agencias de viajes y afecta todo y especialmente el tráfico de la ciudad. Sí me deslindaría de estos hechos, ya que se pueden manifestar por la vía de la legalidad”, dice.

Malas experiencias

La mayor cantidad de quejas de los ciudadanos contra los taxistas de la zona urbana de Cancún es debido a que trabajan con unidades en pésimo estado y con malos olores o tienen una mala actitud de servicio.

Otros han mencionado la ocurrencia de asaltos o hechos violentos, además de cobros excesivos, acoso y abuso sexual. Las mujeres han sido las más vulnerables.

“Hace muchos años, a mi mamá un taxista la quería manosear a pesar que nos llevaba a mí y a mi hermana. Estábamos muy pequeñas. Nos estuvo dando vueltas y vueltas, mientras mi mamá le lloraba que la dejara y no nos hiciera nada a nosotras, al final, el taximio se aburrió y nos dejó tiradas muy lejos”, recuerda Denisse Coutinho.

“Hace años tomé un taxi que me quiso cobrar más de lo que estipulaba el tabulador y, al negarme a pagar lo que él me decía, cuando bajé, movió el carro y quedó mi pie debajo de la llanta. Salió mi vecina y la empezó a acusar como un niño pequeño. Al final lo reporté y no sé qué habrá pasado con ese zángano”, señala Sebastián García.

Cancún: Taxistas condenan a taxistas y se deslindan de ellos

“Me bajó del taxi porque el bruto prendió un cigarro y le pedí que no fumara mientras me llevaba. No le pareció y, zaz, me bajó”, dice Bisbal Gonmora.

El problema con los taxistas de Cancún ha obligado a los gobiernos municipal y estatal a tomar cartas en el asunto y a lanzarles un ultimátum: o se calman o se les cancelarán las concesiones y se procederá legalmente en su contra.

Actualmente hay una mesa de diálogo instalada, en la que también participa la Fiscalía General del Estado.

